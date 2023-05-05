Бояринцев, вероятно, возглавит «Сокол». Тренер покинул «Новосибирск»

Теги Денис Бояринцев отставки Вторая лига Евгений Харлачев Сокол Анатолий Миронов Новосибирск Футбол

Денис Бояринцев – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Сокола».

Сегодня 45-летний специалист посетит домашний матч саратовцев с «Сахалинцем», и наблюдательный совет клуба примет решение, кто возглавит «Сокол».

Прежний главный тренер волжан Евгений Харлачев с формулировкой «по семейным обстоятельствам» уступил место Анатолию Миронову, ныне исполняющему обязанности главного тренера.

Бояринцев в среду покинул «Новосибирск», где проработал около пяти месяцев. Ранее он выводил в Первую лигу «Родину» и «Текстильщик» из Иваново.

За 7 туров до финиша «Сокол» лидирует в таблице Второй лиги (группа 3), опережая идущее вторым брянское «Динамо» на 9 очков.

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5 комментариев

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Марсель Объелся
Ужасные новости для Новосибирска. Человек, который действительно мог сделать результат.

Третий город страны, а в футболе такое позорище уже несколько лет, даже в фнл выйти не можем
+15
-1
+14
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pztpzhmx66
Удачи Денису в Саратове !
+12
0
+12
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Артем Алмазов
Ответ Марсель Объелся
Ужасные новости для Новосибирска. Человек, который действительно мог сделать результат. Третий город страны, а в футболе такое позорище уже несколько лет, даже в фнл выйти не можем
Не надо было Сибирь банкротить...
+10
0
+10
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ЦСКА1960
Ждём возвращения в родные пенаты Феди Смолова, выводить наш Сокол в Первую лигу!
+3
0
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