Бояринцев, вероятно, возглавит «Сокол». Тренер покинул «Новосибирск»
Денис Бояринцев – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Сокола».
Сегодня 45-летний специалист посетит домашний матч саратовцев с «Сахалинцем», и наблюдательный совет клуба примет решение, кто возглавит «Сокол».
Прежний главный тренер волжан Евгений Харлачев с формулировкой «по семейным обстоятельствам» уступил место Анатолию Миронову, ныне исполняющему обязанности главного тренера.
Бояринцев в среду покинул «Новосибирск», где проработал около пяти месяцев. Ранее он выводил в Первую лигу «Родину» и «Текстильщик» из Иваново.
За 7 туров до финиша «Сокол» лидирует в таблице Второй лиги (группа 3), опережая идущее вторым брянское «Динамо» на 9 очков.
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