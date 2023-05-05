Бояринцев, вероятно, возглавит «Сокол». Тренер покинул «Новосибирск»

Денис Бояринцев – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Сокола».

Сегодня 45-летний специалист посетит домашний матч саратовцев с «Сахалинцем», и наблюдательный совет клуба примет решение, кто возглавит «Сокол».

Прежний главный тренер волжан с формулировкой «по семейным обстоятельствам» уступил место Анатолию Миронову, ныне исполняющему обязанности главного тренера.

в среду покинул « », где проработал около пяти месяцев. Ранее он выводил в Первую лигу «Родину» и «Текстильщик» из Иваново.

За 7 туров до финиша « » лидирует в таблице лиги (группа 3), опережая идущее вторым брянское «Динамо» на 9 очков.

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