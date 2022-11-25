Бояринцев возглавил «Новосибирск». Клуб идет 5-м во Второй лиге

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«Новосибирск» объявил о назначении Дениса Бояринцева новым главным тренером.

Соглашение 44-летнего специалиста с клубом рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

После 17 туров «Новосибирск» занимает в таблице Второй лиги (группа 4) 5-е место.

Последним местом работы Бояринцева была «Родина», которую по итогам прошлого сезона он вывел в Первую лигу.

Ранее под руководством экс-хавбека «Спартака» и сборной России в Первую лигу выходил «Текстильщик» из Иваново.

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