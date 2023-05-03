Где смотреть Труа – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 7 мая
В воскресенье, 7 мая, сыграют Труа и ПСЖ в 34 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Cтад де л’Об».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Труа – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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