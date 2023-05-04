Гвардиола о рекорде Холанда: «Эрлинг – особенный. Может, он забил бы больше, если бы я его не менял. А может, травмировался бы»

Пеп Гвардиола допускает, что его замены помешали Эрлингу Холанду забить больше.

В матче с «Вест Хэмом» (3:0) нападающий « » побил рекорд АПЛ, забив 35-й гол за сезон в лиге.

«Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди еще пять игр. Сколько раз я менял его после хет-трика за 60 минут. Может, Холанд забил бы больше [если бы не эти замены]. А может, травмировался бы.

Холанд – особенный, поздравляем его. Мы ожидали, что он будет забивать, но побить рекорд Коула и Ширера… Я уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу», – сказал тренер «горожан».

Великий рекорд Холанда – 35 голов в АПЛ! Никто не забивал больше

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