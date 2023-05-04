Гвардиола о рекорде Холанда: «Эрлинг – особенный. Может, он забил бы больше, если бы я его не менял. А может, травмировался бы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола допускает, что его замены помешали Эрлингу Холанду забить больше.

В матче с «Вест Хэмом» (3:0) нападающий «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ, забив 35-й гол за сезон в лиге.

«Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди еще пять игр. Сколько раз я менял его после хет-трика за 60 минут. Может, Холанд забил бы больше [если бы не эти замены]. А может, травмировался бы.

Холанд – особенный, поздравляем его. Мы ожидали, что он будет забивать, но побить рекорд Коула и Ширера… Я уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу», – сказал тренер «горожан».

Великий рекорд Холанда – 35 голов в АПЛ! Никто не забивал больше

Холанд побил рекорд Ширера и Энди Коула. Вспомним их сезоны в ламповой АПЛ 90-х?

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101 комментарий

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jordy
Как ни странно, но возможно этот рекорд состоялся именно потому, что Пеп его после хет-триков сажал на скамейку.
Мы помним, сколько матчей пропустил из-за мышечных травм Холанд, находясь в Дортмунде.
В Сити, если не ошибаюсь, за весь сезон из-за мышечных проблем пропустил только 1 матч.
В итоге у Холанда оставался голевой голод и мышечных травм избежал.
+83
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+82
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Костя Киреев
Если Холланд продолжит в таком же духе, то он должен получать ЗМ абсолютно безальтернативно
+101
-20
+81
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VERBLYUD
Ответ Иван Иванов
Ребят, если не считать пенальти, то рейтинг АПЛ (38 матчей) выглядит вот так: 1. Суарес - 31 гол 2. Салах - 31 гол 3. Холанд - 28 голов 4. Ван Перси - 28 голов 5. Кейн - 28 голов 6. Криштиану Роналду - 27 голов Так что по сути сейчас Холанд забил всего лишь, как Ван Перси и Кейн. Ему ещё предстоит забить 3 гола, чтобы сравняться с Суаресом и Салахом. Так что есть к чему стремиться.
Вот только Суарес забил столько в слабом Ливерпуле и помимо голов еще и показывал сумасшедшую игру, в Ман Сити Пепа он забивал бы по 40-45+
+61
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Кирилл Конопельченко
Пеп всё сделал правильно. Грамотно вывел на рекорд.
+44
-2
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Иван Иванов
Ребят, если не считать пенальти, то рейтинг АПЛ (38 матчей) выглядит вот так:
1. Суарес - 31 гол
2. Салах - 31 гол
3. Холанд - 28 голов
4. Ван Перси - 28 голов
5. Кейн - 28 голов
6. Криштиану Роналду - 27 голов
Так что по сути сейчас Холанд забил всего лишь, как Ван Перси и Кейн. Ему ещё предстоит забить 3 гола, чтобы сравняться с Суаресом и Салахом. Так что есть к чему стремиться.
+37
-11
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Антон Колпаков
Ответ Костя Киреев
Если Холланд продолжит в таком же духе, то он должен получать ЗМ абсолютно безальтернативно
а ЗМ за голы даётся? Сити забивал много и без него. и выигрывал без него. влияние на команду сложно оценить в такой ситуации. надо лч брать как минимум
+33
-17
+16
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Иван Иванов
Ответ VERBLYUD
Вот только Суарес забил столько в слабом Ливерпуле и помимо голов еще и показывал сумасшедшую игру, в Ман Сити Пепа он забивал бы по 40-45+
100%%%%
+13
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ман сити фейк
Ответ tach77
Ты ради Холанда немножко менял тактику, всё-таки Эрлинг должен поблагодарить Пепа.
Он каждый год что-то придумывает. В этом году главное изменение Стоунз опорник
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Иван Иванов
Ребят, если не считать пенальти, то рейтинг АПЛ (38 матчей) выглядит вот так: 1. Суарес - 31 гол 2. Салах - 31 гол 3. Холанд - 28 голов 4. Ван Перси - 28 голов 5. Кейн - 28 голов 6. Криштиану Роналду - 27 голов Так что по сути сейчас Холанд забил всего лишь, как Ван Перси и Кейн. Ему ещё предстоит забить 3 гола, чтобы сравняться с Суаресом и Салахом. Так что есть к чему стремиться.
Суарес в Ливерпуле - лучшее, что я видел из девяток. Совершенный был нап.
+10
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Адекватник
Ответ ман сити фейк
Он каждый год что-то придумывает. В этом году главное изменение Стоунз опорник
Да не опорник он. Какой-то комментатор придумал это говорить и все повторяют... Стоунз играет обычного центрдефа в фазе обороны. Но в фазе владения опорник (настоящий) опускается очень глубоко в розыгрыш, крайние защитники начинают играть почти что инсайдов и зона именно что опорника - остается пустой. пеп придумал поднимать туда центрального защитника, чтобы создавать больше пространства для розыгрыша. Разумно, логично, интересно, но от этого стоунз опорником не стал...
+11
-1
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Игорь Климов
Ответ Костя Киреев
ЗМ награда вроде как за сезон, а не за один турнир.
Так у Месси и по гол+пас, лучший по сезону в топ-5 Европы.
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Кино Музыка
Пеп верно делает, думая о травмах. У Холанда это главная проблема. Он не очень правильно двигается с точки зрения ортопедии, нужна осторожность хотя бы тренера.
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JURAVLI
Все говорят про уходящую эпоху Месси и Роналду, но забывают, как велик Пеп. Будут это время в футболе связывать и с его именем. Плюс он запустил эпоху Месси, когда вывел того на космический уровень в Барсе, а теперь кажется выводит на космический уровень новую мегазвезду - Холанда.
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Костя Киреев
Ответ Антон Колпаков
а ЗМ за голы даётся? Сити забивал много и без него. и выигрывал без него. влияние на команду сложно оценить в такой ситуации. надо лч брать как минимум
Так Месси же давали за голы. Или у него другие голы были?
+11
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Костя Киреев
Ответ Рэд Уайт
чемпион мира,лучший игрок чемпионата мира ,лучший игрок мира зе бест ,60 очков по системе гол+пас.после победы на мире очевидно кто обладатель зм
Для ЧМ есть награды которые вручаются на нем. А по сезону, в ЛЧ Месси облажался, в донном чемпионате Франции стату набивает, но все знают какая ей цена, да и в целом после ЧМ человек исчез с радаров. Ну только сейчас появился, когда посрался с клубом
+19
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VERBLYUD
Ответ Костя Киреев
То есть лучше дать человеку, который весь сезон прохлаждается и только на ЧМ что-то показал? Ну давайте тогда всех выигравших ЧМ в топы запишем. Бедный Кройф и не знает, что его карьеру пыль по сравнению с карьерой Клеберсона, Мальдини с завистью смотрит на карьеру Гинтера, аМартинеса мы явно ставим намного ниже Яшина. так ведь должно быть?
"То есть лучше дать человеку, который весь сезон прохлаждается и только на ЧМ что-то показал?"
Ты сейчас описал ЗМ Роналдо в 2002.

Кто-то сейчас говорит, что Зубастик незаслуженно брал ЗМ?
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tach77
Ты ради Холанда немножко менял тактику, всё-таки Эрлинг должен поблагодарить Пепа.
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Костя Киреев
Ответ Рэд Уайт
золотой мяч уже у Месси,в тройку попадет и пусть радуется
За что у Месси? Он пока на него не наиграл
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Universal1000
Ответ Костя Киреев
Если Холланд продолжит в таком же духе, то он должен получать ЗМ абсолютно безальтернативно
И речи быть об этом не может. Я голосую за де Брюйне, он сильнее норвежского дерева. Намного причем. Не собираюсь вестись на хайп замыкателя и потакать несправедливости к лучшему игроку Сити 21 века.

Ну а так то ясно все давно уже после ЧМ.
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rej1sta
Ответ VERBLYUD
Вот только Суарес забил столько в слабом Ливерпуле и помимо голов еще и показывал сумасшедшую игру, в Ман Сити Пепа он забивал бы по 40-45+
Техника паса у Луиса на ином уровне в сравнении с Холандом, он бы еще пару десятков ассистов раздал.
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Universal1000
Ответ Костя Киреев
Для ЧМ есть награды которые вручаются на нем. А по сезону, в ЛЧ Месси облажался, в донном чемпионате Франции стату набивает, но все знают какая ей цена, да и в целом после ЧМ человек исчез с радаров. Ну только сейчас появился, когда посрался с клубом
Так для голов есть золотая бутса.
Сравнивать уровень игры, технических умений и влияния любой версии Месси с Холаном это я прям ну не знаю. Герд Мюллер в 1974 просрал вчистую ЗМ Круиффу даже в год своей победы на чм и лч одновременно . Ибо один гений, а второй замыкатель. А тут вообще расклад, что гений еще и с чм.
Расклад ясный.
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Александр Митраков
Ответ Иван Иванов
Ребят, если не считать пенальти, то рейтинг АПЛ (38 матчей) выглядит вот так: 1. Суарес - 31 гол 2. Салах - 31 гол 3. Холанд - 28 голов 4. Ван Перси - 28 голов 5. Кейн - 28 голов 6. Криштиану Роналду - 27 голов Так что по сути сейчас Холанд забил всего лишь, как Ван Перси и Кейн. Ему ещё предстоит забить 3 гола, чтобы сравняться с Суаресом и Салахом. Так что есть к чему стремиться.
Пересчитай на количество проведенных на поле минут тогда ещё, раз уж вводишь дополнительные параметры
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ман сити фейк
Ответ Антон Колпаков
а ЗМ за голы даётся? Сити забивал много и без него. и выигрывал без него. влияние на команду сложно оценить в такой ситуации. надо лч брать как минимум
Всем давно известно ЗМ дают хайповым игрокам. Последние годы этим обесценили важность Золотых мячей
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ReneHoseman
Ответ Кино Музыка
Пеп верно делает, думая о травмах. У Холанда это главная проблема. Он не очень правильно двигается с точки зрения ортопедии, нужна осторожность хотя бы тренера.
согласен, пепу нужна лч и здоровый на 100% холланд против реала.
и сдается мне, через пару лет норвег с его комплекцией будет бороться с лишним весом
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Костя Киреев
Если Холланд продолжит в таком же духе, то он должен получать ЗМ абсолютно безальтернативно
А ЗБ кому дадим???
Если ЗМ это индивидуальная награда где учитывается все качественно игрока. А у Холанда только замыкание больше ничего не вижу в нем. Кевин Де Брюйне в 10 раз лучше Холанда по игре в футбол. Те кто разбираются в футболе должны это понимать. Холанд его превосходит только по голам а по всем остальным параметрам Де Брюйне в сравнение с Холандом в космосе.
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