Гвардиола о рекорде Холанда: «Эрлинг – особенный. Может, он забил бы больше, если бы я его не менял. А может, травмировался бы»
Пеп Гвардиола допускает, что его замены помешали Эрлингу Холанду забить больше.
В матче с «Вест Хэмом» (3:0) нападающий «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ, забив 35-й гол за сезон в лиге.
«Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди еще пять игр. Сколько раз я менял его после хет-трика за 60 минут. Может, Холанд забил бы больше [если бы не эти замены]. А может, травмировался бы.
Холанд – особенный, поздравляем его. Мы ожидали, что он будет забивать, но побить рекорд Коула и Ширера… Я уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу», – сказал тренер «горожан».
Великий рекорд Холанда – 35 голов в АПЛ! Никто не забивал больше
Холанд побил рекорд Ширера и Энди Коула. Вспомним их сезоны в ламповой АПЛ 90-х?
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Мы помним, сколько матчей пропустил из-за мышечных травм Холанд, находясь в Дортмунде.
В Сити, если не ошибаюсь, за весь сезон из-за мышечных проблем пропустил только 1 матч.
В итоге у Холанда оставался голевой голод и мышечных травм избежал.
1. Суарес - 31 гол
2. Салах - 31 гол
3. Холанд - 28 голов
4. Ван Перси - 28 голов
5. Кейн - 28 голов
6. Криштиану Роналду - 27 голов
Так что по сути сейчас Холанд забил всего лишь, как Ван Перси и Кейн. Ему ещё предстоит забить 3 гола, чтобы сравняться с Суаресом и Салахом. Так что есть к чему стремиться.
Ты сейчас описал ЗМ Роналдо в 2002.
Кто-то сейчас говорит, что Зубастик незаслуженно брал ЗМ?
Ну а так то ясно все давно уже после ЧМ.
Сравнивать уровень игры, технических умений и влияния любой версии Месси с Холаном это я прям ну не знаю. Герд Мюллер в 1974 просрал вчистую ЗМ Круиффу даже в год своей победы на чм и лч одновременно . Ибо один гений, а второй замыкатель. А тут вообще расклад, что гений еще и с чм.
Расклад ясный.
и сдается мне, через пару лет норвег с его комплекцией будет бороться с лишним весом
Если ЗМ это индивидуальная награда где учитывается все качественно игрока. А у Холанда только замыкание больше ничего не вижу в нем. Кевин Де Брюйне в 10 раз лучше Холанда по игре в футбол. Те кто разбираются в футболе должны это понимать. Холанд его превосходит только по голам а по всем остальным параметрам Де Брюйне в сравнение с Холандом в космосе.