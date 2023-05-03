Артета о том, чего не хватило «Арсеналу» в матче с «Ман Сити»: «Более сильного тренера, наверное»

Микель Артета шуткой ответил на вопрос о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити» (1:4).

У возглавляющего «канониров» специалиста спросили, чего не хватило его команде на «Этихад Стэдиум».

«Более сильного тренера, наверное. « » провел выдающийся матч в тот день, поднял уровень своей игры настолько, что мы с самого начала не могли ему соответствовать.

С таким невозможно бороться, я не могу винить своих футболистов», – отметил .

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