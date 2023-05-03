Артета о том, чего не хватило «Арсеналу» в матче с «Ман Сити»: «Более сильного тренера, наверное»
Микель Артета шуткой ответил на вопрос о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити» (1:4).
У возглавляющего «канониров» специалиста спросили, чего не хватило его команде на «Этихад Стэдиум».
«Более сильного тренера, наверное. «Сити» провел выдающийся матч в тот день, поднял уровень своей игры настолько, что мы с самого начала не могли ему соответствовать.
С таким невозможно бороться, я не могу винить своих футболистов», – отметил Артета.
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Артета самокритичен, за это респект
- успокоить игроков, показать что не они виноваты, не надо опускать руки
- знак уважения Пепу, у Сити тренер лучше, и только этим они лучше нас, опять же успокаивает игроков
- разрядка для себя, что да, проиграли, но и я не топ тренер (пока еще), все еще впереди…
Очень хочется, чтобы Артета стал для Арсенала новым Венгером.