Артета о том, чего не хватило «Арсеналу» в матче с «Ман Сити»: «Более сильного тренера, наверное»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета шуткой ответил на вопрос о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити» (1:4).

У возглавляющего «канониров» специалиста спросили, чего не хватило его команде на «Этихад Стэдиум».

«Более сильного тренера, наверное. «Сити» провел выдающийся матч в тот день, поднял уровень своей игры настолько, что мы с самого начала не могли ему соответствовать.

С таким невозможно бороться, я не могу винить своих футболистов», – отметил Артета.

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15 комментариев

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Сади Самедов
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Артета самокритичен, за это респект
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Granero-24
Артета молодец! Респект за сезон. С таким Сити бороться тяжело.
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igls54
Молодец! С иронией полный порядок
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Unclemeat
Зачёт Артете! Показал, что и над собой посмеяться может и заодно прикрыл игроков.
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Gunner_14
Ответ Nicolas Erfe
Когда ты говоришь "наверное", значит ты не уверен в своих словах. А значит, сейчас Артета прав, Арсеналу не хватает уверенного в себе тренера. Вот такой парадокс
Что за бред?! Все игроки признают, что Артета – мотиватор и уверенность вселяет в них. Тут дело в том, что Артета допускает ошибки
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Jovana Jovičić
Ответ Granero-24
Артета молодец! Респект за сезон. С таким Сити бороться тяжело.
От такого Сити отрыв был в 11 очков. Они почти отдали сезон не матчем против Сити, а тремя матчами до этого. Смешно просто.
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Gunner_14
Артета – красавчик! Признает, что ошибается и есть, куда расти
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Mbest77
Психологически филигранный ход 👍
- успокоить игроков, показать что не они виноваты, не надо опускать руки
- знак уважения Пепу, у Сити тренер лучше, и только этим они лучше нас, опять же успокаивает игроков
- разрядка для себя, что да, проиграли, но и я не топ тренер (пока еще), все еще впереди…

Очень хочется, чтобы Артета стал для Арсенала новым Венгером.
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Granero-24
Ответ Jovana Jovičić
От такого Сити отрыв был в 11 очков. Они почти отдали сезон не матчем против Сити, а тремя матчами до этого. Смешно просто.
Скамейка Сити и Арсенала - это небо и земля! Если реально смотреть
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Сади Самедов
Ответ Jovana Jovičić
От такого Сити отрыв был в 11 очков. Они почти отдали сезон не матчем против Сити, а тремя матчами до этого. Смешно просто.
11 очков я не припомню, было + 7 очков после 15 туров если не ошибаюсь
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Nicolas Erfe
Ответ Gunner_14
Что за бред?! Все игроки признают, что Артета – мотиватор и уверенность вселяет в них. Тут дело в том, что Артета допускает ошибки
да это просто игра слов) не надо так нервничать)
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