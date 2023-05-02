Будущее Кампуша в «ПСЖ» под вопросом. У советника разногласия с президентом и тренером

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Между президентом «ПСЖ» и советником по спортивным вопросам существуют разногласия.

По информации L’Equipe, Нассер Аль-Хелайфи не разделяет мнение Луиша Кампуша по некоторым вопросам. Будущее португальского менеджера находится под вопросом.

Отмечается, что отношения Кампуша с главным тренером Кристофом Гальтье тоже не настолько крепкие, как прежде. Из-за множества мелких проблем у них сформировались более комплексные противоречия.

При этом шансы Гальтье сохранить работу намного ниже, чем у Кампуша. Оба пришли в клуб в 2022 году.

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