«Фрозиноне» в 3-й раз сыграет в Серии А. Команда Фабио Гроссо лидирует во второй лиге Италии

Теги Реджина Фабио Гроссо серия А Италия Д2 Италия Фрозиноне Футбол

«Фрозиноне» обеспечил себе место в Серии А на сезон-2023/24.

Команда Фабио Гроссо, чемпиона мира 2006 года, сегодня обыграла «Реджину» (3:1) в 35-м туре второй итальянской лиги.

Она лидирует в таблице, набрав 71 очко. Отрыв от третьей строчки, относящейся к зоне плей-офф, на данный момент составляет 13 баллов за три тура до конца сезона.

«Фрозиноне» выступит в высшей лиге в третий раз в истории. В дебютном сезоне (2015/16) в Серии А клуб стал 19-м и вновь занял это место, вернувшись на сезон-2018/19.

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5 комментариев

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Perfetto
Фабио Гроссо и его гол немцам я пересматривал раз 500
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romanisti89
а Буффон все не может вернуться в серию А
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Антибаскет Поповича
И в 3-й раз вылетит обратно после первого же сезона?
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master_of_dzen
Отстой, блеклая команда лифтер из не самого интересного города. Стопудов ни кому до их выхода нет дела кроме собственно жителей этого населенного пункта. Но Гроссо молодец, спору нет.
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BarCa
Начали хорошо, лидировали с большим запасом очков от конкурентов, но в поселенных играх команда буксовала. Кажется и Дженоа вернется, а Сампдория вылетит с Серию Б.
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