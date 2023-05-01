«Фрозиноне» в 3-й раз сыграет в Серии А. Команда Фабио Гроссо лидирует во второй лиге Италии

«Фрозиноне» обеспечил себе место в Серии А на сезон-2023/24.

Команда Фабио Гроссо, чемпиона мира 2006 года, сегодня обыграла «Реджину» (3:1) в 35-м туре второй итальянской лиги.

Она лидирует в таблице, набрав 71 очко. Отрыв от третьей строчки, относящейся к зоне плей-офф, на данный момент составляет 13 баллов за три тура до конца сезона.

« » выступит в высшей лиге в третий раз в истории. В дебютном сезоне (2015/16) в Серии А клуб стал 19-м и вновь занял это место, вернувшись на сезон-2018/19.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд