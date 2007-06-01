«Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов Африки. Соперник отказался продолжать финал из-за проблем с VAR

Тунисский стал победителем африканской Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финале команда обыграла марокканский «Видад Касабланка» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Домашний матч, в котором «Эсперанс» вел в счете 1:0, был прерван на 59-й минуте, когда «Видад» сравнял счет.

Судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб «Видада» выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

В этот момент на скамейку команды полетели посторонние предметы из сектора болельщиков «Эсперанса», а на трибунах появилась пиротехника.

Игроки гостей продолжали требовать просмотр видеоповтора, однако выяснилось, что VAR не работает по техническим причинам.

Президент африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад попытался разрешить конфликт и уговорить марокканскую команду продолжить матч, но успехом его вмешательство не увенчалось.

Через 1,5 часа после остановки игры Гассама дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу».

Таким образом, «Эсперанс» выиграл трофей четвертый раз в своей истории (1994, 2011, 2018, 2019).

В августе команда встретится в Суперкубке CAF с египетским «Замалеком», который стал победителем розыгрыша Кубка конфедерации.