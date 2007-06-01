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«Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов Африки. Соперник отказался продолжать финал из-за проблем с VAR

Теги результаты происшествия судьи Лига чемпионов Африки Эсперанс Конфедерация африканского футбола Видад Бакари Папа Гассама видеоповторы Футбол

Тунисский «Эсперанс» стал победителем африканской Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финале команда обыграла марокканский «Видад Касабланка» со счетом 2:1 по сумме двух матчей. 

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Домашний матч, в котором «Эсперанс» вел в счете 1:0, был прерван на 59-й минуте, когда «Видад» сравнял счет. 

Судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб «Видада» выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). 

В этот момент на скамейку команды полетели посторонние предметы из сектора болельщиков «Эсперанса», а на трибунах появилась пиротехника. 

Игроки гостей продолжали требовать просмотр видеоповтора, однако выяснилось, что VAR не работает по техническим причинам. 

Президент африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад попытался разрешить конфликт и уговорить марокканскую команду продолжить матч, но успехом его вмешательство не увенчалось. 

Через 1,5 часа после остановки игры Гассама дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу». 

Таким образом, «Эсперанс» выиграл трофей четвертый раз в своей истории (1994, 2011, 2018, 2019). 

В августе команда встретится в Суперкубке CAF с египетским «Замалеком», который стал победителем розыгрыша Кубка конфедерации.

Эсперанс Тунис – Видад Марокко 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
1 июня, 00.00, «Stade du 7 Novembre, Rades»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 41 Белаили.
ЭсперансЖриди, Шеммам, Якуби, Дербали, Кулибали, Бен-Мохамед, Бгуир, Нком, Бадри, Белаили (Эль-Хуни, 61), Хенисси.
ВидадТаньяути, Комара, Наири, Нуссир, Badi, Эль-Карти, Саиди, El Amloud, Жабран, Hassouni, Эль-Хаддад.
Предупреждения:
Кулибали (10), Белаили (42).


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