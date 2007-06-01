«Эсперанс» выиграл Лигу чемпионов Африки. Соперник отказался продолжать финал из-за проблем с VAR

Тунисский «Эсперанс» стал победителем африканской Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финале команда обыграла марокканский «Видад Касабланка» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.
Первая игра завершилась со счетом 1:1. Домашний матч, в котором «Эсперанс» вел в счете 1:0, был прерван на 59-й минуте, когда «Видад» сравнял счет.
Судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб «Видада» выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).
В этот момент на скамейку команды полетели посторонние предметы из сектора болельщиков «Эсперанса», а на трибунах появилась пиротехника.
Игроки гостей продолжали требовать просмотр видеоповтора, однако выяснилось, что VAR не работает по техническим причинам.
Президент африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад попытался разрешить конфликт и уговорить марокканскую команду продолжить матч, но успехом его вмешательство не увенчалось.
Через 1,5 часа после остановки игры Гассама дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу».
Таким образом, «Эсперанс» выиграл трофей четвертый раз в своей истории (1994, 2011, 2018, 2019).
В августе команда встретится в Суперкубке CAF с египетским «Замалеком», который стал победителем розыгрыша Кубка конфедерации.
- Дата проведения
- 1 июня, 00.00, «Stade du 7 Novembre, Rades»
- Гол:
- 1:0 – 41 Белаили.
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Эсперанс –
Жриди, Шеммам, Якуби, Дербали, Кулибали, Бен-Мохамед, Бгуир, Нком, Бадри, Белаили (Эль-Хуни, 61), Хенисси.
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Видад –
Таньяути, Комара, Наири, Нуссир, Badi, Эль-Карти, Саиди, El Amloud, Жабран, Hassouni, Эль-Хаддад.