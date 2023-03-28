Сон об отставке Конте: «Тренер мирового уровня. Я не смог помочь и чувствую ответственность за его уход из «Тоттенхэма»

Сон Хын Мин заявил, что чувствует ответственность на фоне отставки из «Тоттенхэма».

26 марта английский клуб объявил о расторжении контракта с итальянским специалистом.

«Мне жаль Антонио. Это тренер мирового уровня. Мы прошли большой путь вместе с ним. Я очень благодарен ему.

Не знаю, что о нем думают другие футболисты команды, но мне жаль его.

Я должен был показывать на поле больше, но не смог. Я не смог помочь команде и чувствую ответственность за то, что Антонио покинул клуб.

У него отличные способности и опыт в тренерской работе. Уверен, что он добьется больших успехов в карьере», – сказал полузащитник « ».

Футболист забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 26 матчах нынешнего сезона АПЛ.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»