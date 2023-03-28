Сон об отставке Конте: «Тренер мирового уровня. Я не смог помочь и чувствую ответственность за его уход из «Тоттенхэма»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Сон Хын Мин Футбол

Сон Хын Мин заявил, что чувствует ответственность на фоне отставки Антонио Конте из «Тоттенхэма».

26 марта английский клуб объявил о расторжении контракта с итальянским специалистом.

«Мне жаль Антонио. Это тренер мирового уровня. Мы прошли большой путь вместе с ним. Я очень благодарен ему.

Не знаю, что о нем думают другие футболисты команды, но мне жаль его.

Я должен был показывать на поле больше, но не смог. Я не смог помочь команде и чувствую ответственность за то, что Антонио покинул клуб. 

У него отличные способности и опыт в тренерской работе. Уверен, что он добьется больших успехов в карьере», – сказал полузащитник «Тоттенхэма».

Футболист забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 26 матчах нынешнего сезона АПЛ.

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

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21 комментарий

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luarr
Омг, какой Сон душка🥺❤️
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Tollie
а вот и первый повинный в сливе Парика отметился ✅

абсолютно провальный сезон у китайца, интересно, с чего бы это?
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Direct free kick
Конте очень слабый тренер, если выдвигать к нему серьёзные требования
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Artem Gavrishov
Сон красавчик! А другие молчат… а ведь Антонио был прав!
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Бобынин
Сон порядочный парень.
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Вячеслав Пустохин
Сон сказал то, что должны были говорить другие. В очередной раз убедился - насколько же крут этот товарищ из Южной Кореи.
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kokakoka
Сон - очень порядочный человек. В который раз можно убедиться.
Можно вспомнить как он переживал, когда случайно наносил травму кому-то из соперников
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Syroezhkin
«И еще, хочу быть его зятем», добавил Сон
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Юлия Романова
Слова мужчины
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blaugrano
А ведь Сону скоро 31 год; 8 лет карьеры - лучшие её годы - отдал Тоттенхэму... Как и Кейн.
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p6yk3ypzzx
уважение Сону, максимально профессионально и правильно ответил на вопрос. у корейца этот сезон не получился по сравнению с другими годами карьеры: 10+4 по г+п во всех сезонах. надеюсь в след. сезоне покажет на что способен
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Тюменец
Сон всегда предельно корректен. Молодец
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Aleksey Yashin
Ришарлисон: 🗿
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Ovi174
В очередной раз Сон показывает себя очень достойным и воспитанным человеком. Думаю Конте будет приятно это прочитать. В любом случае Сону себя не в чем упрекнуть, он и Кейн уже много лет тащат петухов.
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Lev Kondratchik
Ответ Tpy6kaMerlina
Бро Сон, а что бы ты смог сделать? Забить 50 мячей за сезон? Ты свою работу выполнял всегда качественно, бро. Не грусти, бро
Нет, в этом сезоне он играл правда не на своём уровне в АПЛ он забил только 6 голов
+15
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Милан 777
Такое чувство что Конте сам больше всего хотел уйти ...
+3
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Дмитрий
Надеется, что Конте вытащит его из этого днища в норм клуб
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-2
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Cruel Snake
Сон, мужик, человек 👍
Только вот и ему самому нужно уходить, он ведь топ - футболист, что он там забыл
+1
-1
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Tpy6kaMerlina
Бро Сон, а что бы ты смог сделать? Забить 50 мячей за сезон? Ты свою работу выполнял всегда качественно, бро. Не грусти, бро
+1
-3
-2
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luu
Слова профессионала, респект Сону.
+64
-1
+63
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damondiamond
как же трудно быть Леви - мало кто хочет вести переговоры с тобой
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