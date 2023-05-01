«Тоттенхэму» интересен тренер «Майнца» Свенссон, но Нагельсманн и Слот – фавориты
Возглавляющий «Майнц» Бо Свенссон привлек внимание «Тоттенхэма».
По сведениям ESPN, «шпоры» рассматривают возможность назначения 43-летнего датчанина на должность главного тренера. Также в клубе обсуждали кандидатуру Брендана Роджерса, покинувшего «Лестер» в начале апреля, а президент Дэниэл Леви ранее даже общался с ним.
При этом фаворитами называются Юлиан Нагельсманн, ранее работавший в «Баварии», и сотрудничающий с «Фейеноордом» Арне Слот. Также в шорт-листе присутствует еще один неустановленный специалист.
Подчеркивается, что «Тоттенхэм» не хочет исключать назначение менее известного тренера после того, как отказался приглашать Эрика тен Хага, уволив Жозе Моуринью в 2021 году.
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