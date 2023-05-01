«Тоттенхэму» интересен тренер «Майнца» Свенссон, но Нагельсманн и Слот – фавориты

Возглавляющий «Майнц» Бо Свенссон привлек внимание «Тоттенхэма».

По сведениям , «шпоры» рассматривают возможность назначения 43-летнего датчанина на должность главного тренера. Также в клубе обсуждали кандидатуру , покинувшего «Лестер» в начале апреля, а президент ранее даже общался с ним.

При этом фаворитами называются , ранее работавший в «Баварии», и сотрудничающий с «Фейеноордом» Арне Слот. Также в шорт-листе присутствует еще один неустановленный специалист.

Подчеркивается, что « » не хочет исключать назначение менее известного тренера после того, как отказался приглашать Эрика тен Хага, уволив Жозе Моуринью в 2021 году.

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