Дмитрий Булыкин: «Хочу вылета «Химок» – они издевались над футболом. Чехарда тренеров и директоров, все не по-футбольному»

Дмитрий Булыкин считает, что «Химки» должны вылететь из Мир РПЛ.

В 25-м туре Мир « » обыграл « » со счетом 5:1.

«Я уже говорил – здорово, что «Локомотив» смог быстро перестроиться после провального предыдущего руководства. Они выполнили задачу на этот сезон и могут спокойно готовиться к следующему году и занимать место, которое свойственно «железнодорожникам» – как минимум в пятерке.

Если говорить про «Химки», то я бы хотел, чтобы они вылетели, потому что они издевались над футболом. Им надо переосмыслить все и перейти в первую лигу, чтобы понять, что произошло. А то так они до конца ничего не поймут – и все им сойдет с рук.

В «Химках» все так плохо, потому что была чехарда тренеров и директоров. Все это сказывается на команде и все это было сделано совсем не по-футбольному. Поэтому хочется, чтобы футбол показал, что не прощает такого», – сказал бывший игрок «Локомотива».

После 25 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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