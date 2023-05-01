Сунесс о Конате в «Ливерпуле»: «Он выглядит очень сырым, словно только учится играть. Если Матип не будет в форме, решит ли Конате проблему?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Грэм Сунесс Жоэль Матип Трент Александер-Арнолд Ибраима Конате Футбол

Грэм Сунесс считает, что Ибраима Конате может не заиграть в «Ливерпуле».

По словам Сунесса, Конате смотрится слишком неопытным и может не справиться с ролью основного защитника в будущем.

«Он все еще выглядит так, словно только осваивает игру, смотрится очень сырым.

Я понимаю, почему они ставят Трента, ведь он лучше всех бьет по мячу. Но я думаю, что Конате приходится очень трудно.

Строя планы на следующий год, «Ливерпуль», должно быть, думает, что Матип не сможет поддерживать себя в форме, но решит ли проблему [Конате]? Возможно, но может быть и нет, он еще молод и только учится», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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10 комментариев

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Aggrrist
Чем мне нравится Конате, в больших матчах действует дерзко и эффективно. Со стороны кажется что он психологически сильный.
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Володимир Кравченко
Я думаю, что сейчас ван Дейк смотрится еще хуже, чем Конате...
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Red Scouser
Нужно усилить эту зону обязательно, ВВД уже не тот что раньше, Матип тоже сдал а Конате сырой пока что
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Прилично смотрится ! Не надо тут )
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Lavinka
Конате норм защитник . Намного лучшего своего бывшего напарника по Лейпцигу Упомекано .
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Деликатный
Конате на голову выше Дейка и Матипа вместе взятых, его обойти практически нереально, физически силен и скорость отличная, выиграл все единоборства! Есть ошибки, чисто позиционные!
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Yri Yrov
Ответ Володимир Кравченко
Я думаю, что сейчас ван Дейк смотрится еще хуже, чем Конате...
Ван Дейк вчера между прочем вытащил мяч с линий ворот
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ман сити фейк
Ответ Red Scouser
Нужно усилить эту зону обязательно, ВВД уже не тот что раньше, Матип тоже сдал а Конате сырой пока что
Говорят что Магуайр может сменить клуб
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Red Scouser
Ответ ман сити фейк
Говорят что Магуайр может сменить клуб
Назад в Лестер, год поиграет в шипе, там ему самое место.
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