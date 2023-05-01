Сунесс о Конате в «Ливерпуле»: «Он выглядит очень сырым, словно только учится играть. Если Матип не будет в форме, решит ли Конате проблему?»

Грэм Сунесс считает, что Ибраима Конате может не заиграть в «Ливерпуле».

По словам Сунесса, Конате смотрится слишком неопытным и может не справиться с ролью основного защитника в будущем.

«Он все еще выглядит так, словно только осваивает игру, смотрится очень сырым.

Я понимаю, почему они ставят Трента, ведь он лучше всех бьет по мячу. Но я думаю, что Конате приходится очень трудно.

Строя планы на следующий год, «Ливерпуль», должно быть, думает, что Матип не сможет поддерживать себя в форме, но решит ли проблему [Конате]? Возможно, но может быть и нет, он еще молод и только учится», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд