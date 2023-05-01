Кан о «Баварии» и 2:0 с «Гертой»: «Сейчас не до красивых побед – нужно просто выигрывать и лидировать в таблице»
Оливер Кан заявил о важности побеждать в каждом матче, чтобы выиграть Бундеслигу.
В воскресенье мюнхенцы обыграли «Герту» (2:0) и опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» на одно очко за 4 тура до финиша.
«Команда осознала, что стоит на кону. Борьба [в чемпионате] чрезвычайно плотная.
На данном этапе не до красивых побед – нужно просто выигрывать и лидировать в таблице. Такова была цель, и мы ее достигли», – сказал гендиректор «Баварии».
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