Кан о «Баварии» и 2:0 с «Гертой»: «Сейчас не до красивых побед – нужно просто выигрывать и лидировать в таблице»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан заявил о важности побеждать в каждом матче, чтобы выиграть Бундеслигу.

В воскресенье мюнхенцы обыграли «Герту» (2:0) и опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» на одно очко за 4 тура до финиша.

«Команда осознала, что стоит на кону. Борьба [в чемпионате] чрезвычайно плотная.

На данном этапе не до красивых побед – нужно просто выигрывать и лидировать в таблице. Такова была цель, и мы ее достигли», – сказал гендиректор «Баварии».

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3 комментария

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<~Inter~>
Месяц назад руководство Баварии подобный расклад не устраивал
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инок
Только уже без вас, Кан да и Хасан. Слить Нагельсманна в конце сезона вместо того что бы оказать поддержку. Бумерангом вам это ещё вернётся, вот увидите...
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Михо
Такой игрой Лейпциг обыграть будет трудно, быки набрали хороший ход, Нкунку опять феерит, все звезды в порядке
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