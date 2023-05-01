Доннарумма не считает, что «ПСЖ» в кризисе: «Потеряли слишком много очков дома. Мы злы и разочарованы»

Джанлуиджи Донннарумма не считает, что «ПСЖ» переживает кризис.

В воскресенье парижане проиграли дома «Лорьяну» (1:3) в Лиге 1 и опережают идущий вторым «Марсель» на 5 очков за 5 туров до финиша.

– «ПСЖ» в кризисе?

– Абсолютно нет. Но мы злы и разочарованы. Мы хотели провести хороший матч, но, к сожалению, потеряли слишком много очков дома в этом сезоне, – сказал вратарь « ».

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