Доннарумма не считает, что «ПСЖ» в кризисе: «Потеряли слишком много очков дома. Мы злы и разочарованы»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Донннарумма не считает, что «ПСЖ» переживает кризис.

В воскресенье парижане проиграли дома «Лорьяну» (1:3) в Лиге 1 и опережают идущий вторым «Марсель» на 5 очков за 5 туров до финиша.

– «ПСЖ» в кризисе?

– Абсолютно нет. Но мы злы и разочарованы. Мы хотели провести хороший матч, но, к сожалению, потеряли слишком много очков дома в этом сезоне, – сказал вратарь «ПСЖ».

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18 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Нету никакого кризиса, скоро ПСЖ покинет один пешеход, и ПСЖ опять будет гегемоном Франции.
+18
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+10
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Tristan...
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Нету никакого кризиса, скоро ПСЖ покинет один пешеход, и ПСЖ опять будет гегемоном Франции.
Что то до перехода пешехода ПСЖ проиграл чемпионат Лиллью, а с ним вернули титул и сейчас настолько спокойно идут к титулу, что проигрывают матчи через раз
+11
-5
+6
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Пенс
Стандартный эффект пешехода. Развалил бчк, а теперь и ПСЖ.
+8
-4
+4
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ConorNite
Из-за подобного отрицания и жизни в своем мирке этот сброд и находится в таком состоянии. Если есть проблемы, для их устранения и решения нужно в первую очередь признать их наличие
+2
-1
+1
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Andria Managadze
Ответ Предан Мадриду!!!
0:4 на Спотифай арене
5-0 на Камп Ноу
2-6 на Сантиаго Бернабеу
+2
-1
+1
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Andria Managadze
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Нету никакого кризиса, скоро ПСЖ покинет один пешеход, и ПСЖ опять будет гегемоном Франции.
0-4 на Сантиаго Бернабеу
+3
-2
+1
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Demyan Grachev
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Нету никакого кризиса, скоро ПСЖ покинет один пешеход, и ПСЖ опять будет гегемоном Франции.
сპктанты недტросля загрызут
+4
-3
+1
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bars1998
Ответ ConorNite
Из-за подобного отрицания и жизни в своем мирке этот сброд и находится в таком состоянии. Если есть проблемы, для их устранения и решения нужно в первую очередь признать их наличие
Слишком слабый чемпионат, И Победа для игроков в Лиге уже не интересует и так сколько уже взяли турнир этот, Эту команду под ЛЧ собирают только вот и и играют только там
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Предан Мадриду!!!
Ответ Andria Managadze
5-0 на Камп Ноу 2-6 на Сантиаго Бернабеу
ну так Камп Ноу уже нет, есть только Спотифай арена. вы как putanы, продаетесь и меняете дома))
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Дмитрий Иванов
Ответ ConorNite
Из-за подобного отрицания и жизни в своем мирке этот сброд и находится в таком состоянии. Если есть проблемы, для их устранения и решения нужно в первую очередь признать их наличие
А Слуцкого ругали
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Fan de PSG depuis 2002
Он не считает, что ПСЖ в кризисе. Хм... От лукавого это все. А то как же не в кризисе? Вы уже можете спокойно дома проигрывать, вы уже позволяете 11-й команде прессинговать на половине поля ПСЖ и позволяете им играть в свою игру, вы уже не доминируете над своими соперниками, вы явно ослабли по сравнению с другими сезонами. И ты говоришь, что ПСЖ не в кризисе? 😡
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Direct free kick
Милан считает, что стал сильнее отпустил доллара, а вот ПСЖ ослаб
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Алексей Ненахов
Долларумма и компашка которой плевать на клуб , так Париж ни чего не добьётся в Лч
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Мукунку хороший
А долларума спокоен.. пока вы ему платите в срок.. кризиса нет))
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Пако
Ни кризиса, ни прогресса. Только избыток неоправданных надежд.
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bars1998
Каждый сезон ПСЖ - это пока есть ЛЧ команда играет как вылетили то все отпуск до следующего старта ЛЧ 🤣
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vzi
Доллар!
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