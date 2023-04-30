Только 4 игрока «ПСЖ» подошли к фанатам после 1:3 от «Лорьяна». Доннарумма объяснил это разочарованием: «Каждый переживает поражения по-разному»

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Лорьян Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лорьяна».

В 33-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле уступил «Лорьяну» со счетом 1:3. После матча только четверо игроков подошли к болельщикам.

«Это нормально, просто они расстроены из-за игры. Конфликта с болельщиками нет. Некоторые из нас подошли поприветствовать их. Поймите моих партнеров, они очень разочарованы после этого матча. Каждый переживает поражения по-разному.

Трудно говорить после такого тяжелого момента. Мы знаем, что сегодня потерпели неудачу, но еще не поняли, что пошло не так. Мы должны были действовать намного лучше. Это огромное разочарование для наших болельщиков.

Мы остаемся на восемь очков впереди в борьбе за титул. Мы сохраняем преимущество. Мы не должны забивать себе голову этим, нужно оставаться сосредоточенными до конца чемпионата и выиграть этот титул», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью Canal+.

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29 комментариев

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LazialeSpb
Это не команда, это сборище
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Los Galácticos
Сложно себя заставить подойти к тем кто тебя походу матча освистует и материт, но главное что просто не хочется это делать так как нет никакого настоящего уважения ни к клубу ни к его болельщикам, они просто здесь ради бабла.
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Moscwow
Месси тоже хотел подойти, но пока шел, фанаты уже разошлись по домам
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leeexxxxtml
Месси побежала менять штанишки. После тепличной барсы другого никто и не ждал).
Еще раз поздравляю тебя Короля футбола Криштиану Роналду с Королевством Топ 3 сильнейших чемпионатов и 5 ЛЧ в 2 клубах.
Наш маленький пиаролегане-пеналесси даже фермер лигу не осилил))). Вот оно настоящее дно без пенок).
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titov-and-trubach
Ответ illusion_07
Пока ПСЖ будет скупать всех звезд направо и налево, этот цирк никогда не закончится
Каких звезд-то? Половина команды вообще непонятно по каким принципам набиралась, вторая половина играет по праздникам. Неймар проводит по 20 матчей в год, Месси вообще неинтересно здесь играть, Мбаппе тем более. Очень надеюсь, что катарцы продадут, наконец, клуб. Когда-то моя любимая команда была во Франции.
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udiekemen
Месси хоть на поле вышел или не?
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Премьер Кз
Ответ Растиньяк
а месси че, не затащил??
он уже давно мыслями дома , в Барселоне
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Ну объективно Месси лучший игрок чемпа по Г+П
К сожаленью, когда соперник игру не сливает, вышло гол+пас=zero🤢
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Сергей Григорьев
Ответ Эркинбек Апаканов
Он не играл
с какого это он не играл!!! он был, только его не было 🤣🤣🤣
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mr kovalsky
Ответ Растиньяк
а месси че, не затащил??
А пенку дали? Вот и молчи тут
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problemzz9
Ответ Los Galácticos
Сложно себя заставить подойти к тем кто тебя походу матча освистует и материт, но главное что просто не хочется это делать так как нет никакого настоящего уважения ни к клубу ни к его болельщикам, они просто здесь ради бабла.
зачем за всех говорить, ну месси ты точно описал жалкий пешеход которого интересуют только деньги, он не то что псж, а и свой типо родной клуб барсу готов доить до последнего…
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Геннадий Тимченко
Ответ rej1sta
Zero - это трофеев у Роналду с Аль-Насром в этом сезоне будет)
а как связан ПСЖ и Роналду❓🤔или он Месси сегодня играть мешал❓или Ибрагимович пешехода сглазил❓
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deadjoker
Видимо вытирали слезы купюрами :))
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arspurs9
Ответ Los Galácticos
Сложно себя заставить подойти к тем кто тебя походу матча освистует и материт, но главное что просто не хочется это делать так как нет никакого настоящего уважения ни к клубу ни к его болельщикам, они просто здесь ради бабла.
А почему болельщики обязаны поддерживать каждого игрока своего клуба?
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Геннадий Тимченко
Ответ arspurs9
А почему болельщики обязаны поддерживать каждого игрока своего клуба?
тем более тех, кто не хочет выкладываться в сложных матчах
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Valery Fan
такое позорище этот ваш ПСЖ .
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Momos
ПСЖ изначально совершенно искусственный проект. Еще до всяких шейхов. Клуб создали всего в 1970 году, поскольку посчитали, что не хорошо, что в столице страны нет своей приличной команды. Ни традиций, ни истории. Новодел под хотелки конкретных людей. Нет ничего удивительного, что в таком искусственном проекте одни не хотят играть, а вторые не умеют и не хотят болеть. Наемники и глорьё. По сути, команда никому не нужна. Нужно признать ошибку и распустить клуб.
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Рамзан Азимов
Обычно Неймар бывает виноват в проигрыше ПСЖ, чтобы обидно не было и это спишем на него.
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Растиньяк
а месси че, не затащил??
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