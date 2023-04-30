Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лорьяна».

В 33-м туре Лиги 1 « » на своем поле уступил « » со счетом 1:3. После матча только четверо игроков подошли к болельщикам.

«Это нормально, просто они расстроены из-за игры. Конфликта с болельщиками нет. Некоторые из нас подошли поприветствовать их. Поймите моих партнеров, они очень разочарованы после этого матча. Каждый переживает поражения по-разному.

Трудно говорить после такого тяжелого момента. Мы знаем, что сегодня потерпели неудачу, но еще не поняли, что пошло не так. Мы должны были действовать намного лучше. Это огромное разочарование для наших болельщиков.

Мы остаемся на восемь очков впереди в борьбе за титул. Мы сохраняем преимущество. Мы не должны забивать себе голову этим, нужно оставаться сосредоточенными до конца чемпионата и выиграть этот титул», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью Canal+.

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