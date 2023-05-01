Хохлов о 3:1 с «Торпедо»: «Сочи» был заряжен на игру. Получилось быстро забить, игра удалась»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Торпедо Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов оценил победу «Сочи» над «Торпедо» (3:1) в Мир РПЛ.

— Сегодня все совпало: не самый сильный, достаточно удобный соперник – у вашей команды все получилось?

— Как сказать, что не самый сильный и удобный соперник. В нашей лиге нет слабых соперников, все пытаются играть.

Сегодня у нас был правильный настрой. Если бы вышли расслабленными, думая о том, кто на каком месте, то вряд ли что‑то получилось бы. Ребята были заряжены на игру. Получилось быстро забить и повести в счете. Игра в целом удалась.

— Полузащитник Юсупов сказал, что у вас другое требование к команде, в отличие от Бердыева. В чем ваше дальнейшее видение?

 — Я парням говорил, что тот футбол, который команда демонстрировала, занимая второе место, это та игра, которую мы можем показывать. Комбинировать, проводить классные атаки. К этому нужно вернуться.

Можно ошибаться, без этого футбола быть не может. Если будем закрепощать и ставить их в рамки с трясущимися ногами, ничего не получится. Всегда тяжелее созидать, чем разрушать, — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сочи».

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