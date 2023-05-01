Мендель о поле «Факела»: «У московских команд тоже были плохие газоны – у «Спартака», у ЦСКА был песок. Наше поинтереснее многих»
Андрей Мендель считает, что поле на стадионе «Факела» лучше, чем у московских команд.
– ЦСКА жаловался на газон «Центрального стадиона профсоюза» – рыхлый, мягкий.
– Ну, мягкий. Но мы тренируемся на другом поле.
– Играете же на этом.
– Да, но все выходят и играют на одном поле. Плюс у московских команд тоже были плохие газоны.
– Где?
– У «Спартака». И у ЦСКА был песок. Так что о поле «Факела» можно ничего не говорить. Наше поле еще поинтереснее многих, – сказал полузащитник «Факела».
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В любом случае, его в следующем году уже не будет
Тренировочное поле упомянул и тут вот в чём проблема - там совершенно другие размеры и Брахими до сих пор подаёт как тренировался делать это на "Чайке", которая имеет чуть меньшие масштабы. Потому поначалу был недолёт до ближней штанги и куда-то в молоко порой. а Дмитриев ушёл, Акбашев не всегда был на поле. Из-за этого на несколько весенних матчей вся острота от угловых пропала напрочь
Вот такой фактор поля для команды гораздо фатальнее оказался, чем газон
Они на поле горошек скрещивают)