Мендель о поле «Факела»: «У московских команд тоже были плохие газоны – у «Спартака», у ЦСКА был песок. Наше поинтереснее многих»

Андрей Мендель считает, что поле на стадионе «Факела» лучше, чем у московских команд.

– ЦСКА жаловался на газон «Центрального стадиона профсоюза» – рыхлый, мягкий.

– Ну, мягкий. Но мы тренируемся на другом поле.

– Играете же на этом.

– Да, но все выходят и играют на одном поле. Плюс у московских команд тоже были плохие газоны.

– Где?

– У « ». И у ЦСКА был песок. Так что о поле «Факела» можно ничего не говорить. Наше поле еще поинтереснее многих, – сказал полузащитник « ».

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