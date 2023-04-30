Спаллетти про 1:1 с «Салернитаной»: «Мы просто продлили удовольствие. Чемпионству «Наполи» будут рады все любители футбола, кроме вредин»
Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Салернитаной».
В 32-м туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), пропустив гол на 84-й минуте. Это не позволило неаполитанцам досрочно оформить чемпионство в Серии А уже в этом туре.
«Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты, и они чего-то от вас требуют.
«Салернитана» организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а потом в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны.
Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они ее ощущают.
Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка.
Все, кто любит этот вид спорта, будут рады, если «Наполи» выиграет скудетто. Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина.
Я не могу ставить это себе в заслугу, я отдаю ее ребятам, ведь они всегда делали то, о чем их просили, они были полны решимости стать настоящей командой. Таковы были мысли и сегодня: создавать моменты для товарищей по команде, работать усерднее, чтобы помочь им защищаться, а коллективные действия – это то, что придает нам сил.
Любому, кто надевает майку клуба с такой историей, тренерами и игроками, которые прошли через это, никуда не деться – нужно выиграть титул, чтобы ходить с высоко поднятой головой. В противном случае это лишь частичное достижение.
Есть только один способ избежать критики в этом виде спорта – не быть тренером. На крышах есть профессиональные киллеры, которые только и ждут, чтобы выстрелить в вас! Для меня это не проблема: ты делаешь то, что нужно, и единственная цель – финишировать первыми.
Сейчас нам не хватает остроты и качества, которые были у нас в начале сезона, потому что здесь, как и в марафоне, последний километр дается труднее всего», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.
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или они испытывают удовольствие от ожидания чемпионства?🤔