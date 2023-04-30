Спаллетти про 1:1 с «Салернитаной»: «Мы просто продлили удовольствие. Чемпионству «Наполи» будут рады все любители футбола, кроме вредин»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Салернитана Футбол

Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Салернитаной».

В 32-м туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), пропустив гол на 84-й минуте. Это не позволило неаполитанцам досрочно оформить чемпионство в Серии А уже в этом туре.

«Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты, и они чего-то от вас требуют.

«Салернитана» организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а потом в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны.

Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они ее ощущают.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка.

Все, кто любит этот вид спорта, будут рады, если «Наполи» выиграет скудетто. Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина.

Я не могу ставить это себе в заслугу, я отдаю ее ребятам, ведь они всегда делали то, о чем их просили, они были полны решимости стать настоящей командой. Таковы были мысли и сегодня: создавать моменты для товарищей по команде, работать усерднее, чтобы помочь им защищаться, а коллективные действия – это то, что придает нам сил.

Любому, кто надевает майку клуба с такой историей, тренерами и игроками, которые прошли через это, никуда не деться – нужно выиграть титул, чтобы ходить с высоко поднятой головой. В противном случае это лишь частичное достижение.

Есть только один способ избежать критики в этом виде спорта  – не быть тренером. На крышах есть профессиональные киллеры, которые только и ждут, чтобы выстрелить в вас! Для меня это не проблема: ты делаешь то, что нужно, и единственная цель – финишировать первыми.

Сейчас нам не хватает остроты и качества, которые были у нас в начале сезона, потому что здесь, как и в марафоне, последний километр дается труднее всего», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.

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18 комментариев

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Printezis1990
Я думаю еще продлят тура так на 3 отливаться в Италии умеют знатно ))
+18
0
+18
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Eric_Cartman
Мистер крутой))) тот Зенит был шикарен
+11
-3
+8
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Екн Лор
Кроме Божовича
+4
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Дмитрий
Давайте уже быстрее становитесь и забудем это недоразумение.
+3
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igls54
Мистер - красавчик! Продление удовольствия - лучшее из удовольствий
+2
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Roman
Когда вижу интервью Спаллетти, то сразу вспоминаю тот легендарный спич Божовича)
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bad_bear
Ответ Леван Мкртчян
Спаллети продлевает удовольствие .А чтобы не ЗАкончить раньше времени --представляет вместо Салернитаны * Старую Сеньору
Лева, не надо переносить свои сексуальные фантазии на спортивный сайт 🤷😬
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Поскорее бы, надоело ждать уже. Вперёд Наполи
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Recreated
Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина.🤣🤣🤣
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Spaten
Вредина -вредина до лысины проедена
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jonnysilverhand01
Что-то на лицах болельщиков на стадионе, особого удовольствия после гола Диа не было видно, да и Осимхен в конце разнервничался, как будто последний шанс в жизни упустил … все таки Неаполь это какой то особенный город
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Фантом
Ничего страшного, бывает. Все-таки "Салернитана" тоже была запредельно мотивирована, да и Очоа в рамке - совсем не подарок для соперников, праздник Неаполю в первую очередь испортил именно он.
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Сергей Топильский
вы просто засрали кф15 лысый шарлатан
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bad_bear
нужно для начала официально стать чемпионом, а потом кайфовать сколько влезет (можно и на матчи не выходить 🤭), на следующий год защитить титул - это и будет "продлить удовольствие" 🤷
или они испытывают удовольствие от ожидания чемпионства?🤔
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Леван Мкртчян
Ответ Printezis1990
Я думаю еще продлят тура так на 3 отливаться в Италии умеют знатно ))
Спаллети продлевает удовольствие .А чтобы не ЗАкончить раньше времени --представляет вместо Салернитаны * Старую Сеньору
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Алексей Сид
Ответ Fonbaron
Зенит Спалетти был самый сильный клуб на моей памяти в России. Очень круто играли. Хоть и Зенит Адвоката взял еврокубок. А самый шоковый и по сути с нуля влюбивший в себя-это Ростов Бердыева. Какие же клубы у нас были… грохали европейских топов. А последние наши, даже флагманский Зенит только огребали.
Как хоть что-то, созданное бердыевым, может нравиться? Это же лютое уг всегда. Пусть и с результатом иногда.
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