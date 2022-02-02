Рангник узнавал, может ли «Локо» выкупить Мухина у ЦСКА за 170 тысяч евро в июле 2021-го, но получил отказ

, занимавший пост руководителя по спорту и развитию, хотел вернуть в клуб полузащитника из ЦСКА.

Россиянин перешел в ЦСКА из «Локо» 1 июля 2021 года. Армейцы выплатили отступные за игрока – 170 тысяч евро. В этом же месяце Рангник пришел в «Локо» и через спортивное окружение узнавал, существует ли возможность выкупа игрока за те же деньги, за которые он был продан, пишет «РБ Спорт».

ЦСКА предложил хавбеку контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год, «Локо» при переговорах давал соглашение с зарплатой в 8 раз ниже. Категорически против повышения зарплаты для Мухина выступали , тогда руководивший спортивным блоком «Локо», и гендиректор клуба Владимир Леонченко. Рангник же был готов улучшить предложение «Локо» для Мухина.

Однако Рангнику сообщили, что ЦСКА не продаст игрока. Официальный запрос «Локо» так и не отправил.

В текущем сезоне Мухин провел за 18 матчей в разных турнирах, не отметившись голами и результативными передачами.