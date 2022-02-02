Рангник узнавал, может ли «Локо» выкупить Мухина у ЦСКА за 170 тысяч евро в июле 2021-го, но получил отказ

Теги ЦСКА Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия Владимир Леонченко Ральф Рангник Максим Мухин деньги Футбол

Ральф Рангник, занимавший пост руководителя «Локомотива» по спорту и развитию, хотел вернуть в клуб полузащитника Максима Мухина из ЦСКА.

Россиянин перешел в ЦСКА из «Локо» 1 июля 2021 года. Армейцы выплатили отступные за игрока – 170 тысяч евро. В этом же месяце Рангник пришел в «Локо» и через спортивное окружение узнавал, существует ли возможность выкупа игрока за те же деньги, за которые он был продан, пишет «РБ Спорт».

ЦСКА предложил хавбеку контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год, «Локо» при переговорах давал соглашение с зарплатой в 8 раз ниже. Категорически против повышения зарплаты для Мухина выступали Александр Самедов, тогда руководивший спортивным блоком «Локо», и гендиректор клуба Владимир Леонченко. Рангник же был готов улучшить предложение «Локо» для Мухина.

Однако Рангнику сообщили, что ЦСКА не продаст игрока. Официальный запрос «Локо» так и не отправил.

В текущем сезоне Мухин провел за ЦСКА 18 матчей в разных турнирах, не отметившись голами и результативными передачами.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные