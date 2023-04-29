Защитник «Бетиса» Эдгар получил 2 желтые за 9 минут в 1-м тайме игры с «Барсой», выйдя на замену

«Бетис» остался в меньшинстве в первом тайме выездного матча с «Барселоной».

Защитник гостей получил травму и был заменен на 12-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.

Вместо него вышел . 26-летний испанец получил первую желтую карточку в результате фола на вингере на 24-й минуте, а на 33-й, наступив на ногу полузащитнику , был удален.

«Барселона» спустя три минуты после красной карточки « » увеличила счет в игре до 2:0.

Матч обслуживает бригада судей под руководством Карлоса дель Серро Гранде.

«Барселона» – «Бетис». 2:0 – Левандовски и Кристенсен забили. Онлайн-трансляция

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