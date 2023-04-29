Защитник «Бетиса» Эдгар получил 2 желтые за 9 минут в 1-м тайме игры с «Барсой», выйдя на замену

Теги Барселона Бетис травмы дисквалификации судьи Карлос дель Серро Гранде Рафинья Диас Луис Фелипе Педри Эдгар Гонсалес Здоровье Футбол

«Бетис» остался в меньшинстве в первом тайме выездного матча с «Барселоной».

Защитник гостей Луис Фелипе получил травму и был заменен на 12-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.

Вместо него вышел Эдгар Гонсалес. 26-летний испанец получил первую желтую карточку в результате фола на вингере Рафинье на 24-й минуте, а на 33-й, наступив на ногу полузащитнику Педри, был удален.

«Барселона» спустя три минуты после красной карточки «Бетису» увеличила счет в игре до 2:0.

Матч обслуживает бригада судей под руководством Карлоса дель Серро Гранде.

«Барселона» – «Бетис». 2:0 – Левандовски и Кристенсен забили. Онлайн-трансляция

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13 комментариев

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Aleksandr Danilov
Споров быть не может, сам виноват
+13
-4
+9
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Антон Савельев
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Гонсалес be like: https://media.vlipsy.com/vlips/rcm4coMO/preview.jpg
Лучшая гифка в мире ) обожаю ее
+3
-1
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Cmapuna95
Ответ Бухгалтер2021
в равных составах сложно обыграть давай красную
И в равных состава счёт был 1:0, а там очевидные две карточки
+4
-2
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sheri_24
Ответ GuruFutbola
Второй раз в сезоне судейство на стороне Барсы, всегда бы так, модрид из под шконки вылезал бы только на свой др)
Что значит на стороне Барсы? Вторая желтая железная
+2
0
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Гонсалес be like:
https://media.vlipsy.com/vlips/rcm4coMO/preview.jpg
+4
-3
+1
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sheri_24
Глупое удаление. Зачем так лететь имея жёлтую?
+1
0
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barca1899messi
Ответ Бухгалтер2021
в равных составах сложно обыграть давай красную
Это ты сейчас про сегодняшнюю игру Мадрида????
тут ты прав!!!!!
и пенальти назначают, и красные дают ,лишь бы Мадрид догнал Барсу. Да не тут-то было!!!
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