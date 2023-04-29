У Сафонова 3 результативные ошибки в сезоне РПЛ – худший результат в лиге наравне с вратарем «Пари НН» Нигматуллиным
Матвей Сафонов допустил третью результативную ошибку в этом сезоне Мир РПЛ.
Вратарь «Краснодара» результативно ошибся в игре с «Уралом» (1:1).
С тремя ошибками в сезоне Сафонов показал худший результат в лиге наравне с вратарем «Пари НН» Артуром Нигматуллиным.
Статистику 24-летнего голкипера «Краснодара» можно изучить здесь.
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