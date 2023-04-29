У Сафонова 3 результативные ошибки в сезоне РПЛ – худший результат в лиге наравне с вратарем «Пари НН» Нигматуллиным

Теги премьер-лига Россия Урал Артур Нигматуллин Краснодар Пари НН Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов допустил третью результативную ошибку в этом сезоне Мир РПЛ.

Вратарь «Краснодара» результативно ошибся в игре с «Уралом» (1:1). 

С тремя ошибками в сезоне Сафонов показал худший результат в лиге наравне с вратарем «Пари НН» Артуром Нигматуллиным

Статистику 24-летнего голкипера «Краснодара» можно изучить здесь.

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12 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
"Тысяча чертей, каналья!", прокомментировал данную новость сам Матвей🤓
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Фут.Боль
Видел много матчей Краснодара и до сих пор не могу понять, в чем суперталант Сафонова? Агкацев тот же, выходил вместо него и играл не хуже.
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Екн Лор
В АПЛ его, срочно! Можно на место Де Хеа
+4
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Алексей Ненахов
Ну хоть не обматерили сегодня
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ТрактоПоктер
Д’артаньян не ошибается - это стечение обстоятельств
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Dark.Babysitter
Сафонов просто перерос Краснодар.
Мотивация нужна. Ни на что не намекаю.
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Виктор Литвинов
Три это мало. Сейчас это огромная дыра в воротах хорошей команды. И абсолютно никакой капитан. ИМХО
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Плацкарт Вагоныч
Саф всегда косячил. Не новость.
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Дмитрий Евгеньевич
Зато ЧСВ у него ого-го!!!
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Виталий Киселев
Волосы мешают
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Spartakus1984
Но ему опять простят а Селихова чуть с овном не съели
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