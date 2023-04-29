У Сафонова 3 результативные ошибки в сезоне РПЛ – худший результат в лиге наравне с вратарем «Пари НН» Нигматуллиным

Матвей Сафонов допустил третью результативную ошибку в этом сезоне Мир РПЛ.

Вратарь «Краснодара» результативно ошибся в игре с « » (1:1).

С тремя ошибками в сезоне показал худший результат в лиге наравне с вратарем « » .

Статистику 24-летнего голкипера « » можно изучить здесь.

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