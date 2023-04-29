Свинов о будущем: «Есть мотивация не только в «Спартаке», хочу стать лучшим в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Илья Свинов Футбол

Вратарь «Спартака» Илья Свинов заявил, что хочет стать лучшим в России.

В текущем сезоне голкипер выступает за «Факел» на правах аренды.

«У меня заканчивается аренда, летом я вернусь, а дальше будет видно. Сейчас никаких мыслей, думаю только о «Факеле», чтобы команда осталась в Премьер-лиге, а дальше надо будет вернуться в «Спартак» и решить свою судьбу.

У меня есть мотивация не только в «Спартаке», я хочу стать лучшим в России, я надеюсь, что приду к этому шаг за шагом. Зачем тогда тренироваться?

Я думаю, сейчас я точно еще не в топ-5, до этого еще много работы. Но я не оцениваю себя, моя задача – работать. Топ-3 в России – Сафонов, Акинфеев, Селихов», – сказал Свинов.

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8 комментариев

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Ипполит Воробьянинов
Молодец! Всегда надо стремиться быть лучшим. Другое дело, как это получится...
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Никита Самарин
Парень целеустремлённый, такому хочется пожелать удачи.
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LifeSpartak
Мечты,мечты..Опять сафонов....
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Александр Казаков
То что ставит себе такие цели- молодец. Но я не вижу в нем большого потенциала. До Сафонова расти и расти ещё.
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Назар Игорь
Ответ Фарид Харисов
Когда-нибудь я, как сторонний наблюдатель за российским футболом пойму, почему самый главным конфликтом уже больше пяти лет являются разборки между фанатами газовой игрушки олигархов из Питера с фанатами нефтяной игрушки олигархов из Москвы. И почему фанаты всё спорят, кто из них политпроект, а кто народная команда. Лично мне кажется что народная команда — это живущая за счёт не только любви, но и финансирования народа. Которая отражает интересы самого народа. Найдите такую в капиталистической России, где футбол — это убыточное зрелище на 90% подконтрольное государству в денежных вопросах.
Ничего ты не понимаешь в российском футболе, сторонний наблюдатель. И не пытайся.
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