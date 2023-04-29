Свинов о будущем: «Есть мотивация не только в «Спартаке», хочу стать лучшим в России»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов заявил, что хочет стать лучшим в России.

В текущем сезоне голкипер выступает за « » на правах аренды.

«У меня заканчивается аренда, летом я вернусь, а дальше будет видно. Сейчас никаких мыслей, думаю только о «Факеле», чтобы команда осталась в Премьер-лиге, а дальше надо будет вернуться в « » и решить свою судьбу.

У меня есть мотивация не только в «Спартаке», я хочу стать лучшим в России, я надеюсь, что приду к этому шаг за шагом. Зачем тогда тренироваться?

Я думаю, сейчас я точно еще не в топ-5, до этого еще много работы. Но я не оцениваю себя, моя задача – работать. Топ-3 в России – Сафонов, Акинфеев, Селихов», – сказал .

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