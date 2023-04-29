Даниэле Адани: «Юве» – ходячий мертвец, «Интер» должен был побеждать 4:0. Индзаги – это Кройфф по сравнению с Аллегри»

Теги Интер Даниэле Адани Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Йохан Кройфф Массимилиано Аллегри Футбол

Даниэле Адани раскритиковал «Ювентус» по итогам игры с «Интером» (0:1) в Кубке Италии.

«Симоне Индзаги – это Йохан Кройф по сравнению с Аллегри. Нельзя сказать «Мы заставим их финишировать шестыми», если ваша цель в том, чтобы не дать другим победить.

Знаете, почему матч закончился со счетом 1:0? Потому что во втором тайме «Интер» почти не играл так низко, как «Юве» в период своего расцвета. И игра во втором тайме получилась неприличной. 

«Интер» должен был побеждать со счетом 4:0, ведь они играли против ходячего мертвеца», – сказал бывший футболист «Интера».

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9 комментариев

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Fulyan
Ответ Дмитрий Мороз
А кто такой адани вообще?
Какая разница кто он, если говорит по факту?
+8
-2
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Joey Ramone
Интер» играл против ходячей мертвой старой сеньоры.
+4
-2
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Garrik_1989
против Аллегри мой физрук Кройф
+2
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Amalfitano
Ответ Дмитрий Мороз
А кто такой адани вообще?
Это тот кто играл еще до Месси(да, да. В эпоху до Месси тоже умели играть в футбол).
+2
-1
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