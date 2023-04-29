Даниэле Адани: «Юве» – ходячий мертвец, «Интер» должен был побеждать 4:0. Индзаги – это Кройфф по сравнению с Аллегри»

Даниэле Адани раскритиковал «Ювентус» по итогам игры с «Интером» (0:1) в Кубке Италии.

« – это по сравнению с . Нельзя сказать «Мы заставим их финишировать шестыми», если ваша цель в том, чтобы не дать другим победить.

Знаете, почему матч закончился со счетом 1:0? Потому что во втором тайме «Интер» почти не играл так низко, как «Юве» в период своего расцвета. И игра во втором тайме получилась неприличной.

«Интер» должен был побеждать со счетом 4:0, ведь они играли против ходячего мертвеца», – сказал бывший футболист « ».

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