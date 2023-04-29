Поражение «Динамо» в матче столетия, пьяная девушка в номере Ничушкина, осечка «Дортмунда», «Локомотив» хочет продлить Дзюбу и другие новости

1. «Динамо» испортило себе и болельщикам столетний юбилей, проиграв дома «Факелу» (0:2). У игроков бело-голубых сдали нервы – Шунин толкнул Скопинцева рукой в лицо после того, как тот проиграл борьбу на угловом. Единственный хороший момент матча для москвичей – красивая юбилейная форма.

2. «Боруссия» продолжила играть в поддавки с «Баварией» в гонке за титул Бундеслиги, сыграв вничью с «Бохумом» (1:1). Теперь мюнхенцы могут вернуться на первое место, которое они упустили туром ранее. Похоже, что «Дормунду» не дали железный пенальти за фол на Адейеми – момент был таким явным, что даже капитан «Бохума» предлагал арбитру свистнуть.

3. В номере форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в отеле в Сиэтле обнаружили пьяную девушку из России – родом из Украины. Врач клуба позвонил 911, девушка его ударила. Агент хоккеиста заявил, что Ничушкин «не имеет никакого отношения к инциденту».

4. НХЛ. «Каролина» выбила «Айлендерс» (4-2) и вышла во 2-й раунд плей-офф, несмотря на 39 сэйвов Сорокина в шестом матче. «Флорида» и «Бостон» устроили перестрелку (7:5) и довели серию до 7-го матча, Бобровский пропустил 5 шайб, но одержал 2-ю победу в этом плей-офф. «Даллас» выбил «Миннесоту» (4-2), Капризов вновь остался без очков, у него 1+0 в 6 играх. «Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом» (3-3), будет 7-й матч. Все результаты дня – здесь.

5. «Локомотив» предлагает Дзюбе контракт по схеме «1+1» и хочет снизить зарплату, форварда это не устраивает, сообщает инсайдер Иван Карпов. Агент Артема подтвердил начало переговоров и отметил, что деньги для игрока не приоритет.

6. НБА. 26 очков и 11 передач от Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Голден Стэйт», счет в серии стал 3-3.

7. Из-за дела об отмывании денег Усмановым на стадионе и в офисе «Баварии» провели обыски. Миллиардер знаком с Хенессом.

8. Леклер выиграл поул в квалификации к Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й. Гасли разбил болид, который «Альпин» починила после пожара в практике.

9. Лука Модрич из-за травмы бедра может не сыграть с «Ман Сити» в 1-м полуфинале ЛЧ. Хавбек «Реала» пропустит финал Кубка Испании с «Осасуной».

10. Красноярский «Сокол» может сыграть в КХЛ в следующем сезоне, сообщил журналист Михаил Зислис. Клуб планирует отправить заявку в лигу в ближайшее время, но пока не сделал этого.

11. «Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА (75:98) в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии сравнялся – 3-3.

12. Олимпийского призера по дзюдо Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии, утверждает Mash. Экс-депутат Госдумы назвал это «уткой» и провокацией, сделанной врагами».

13. «Матч ТВ» покажет 7-й матч «Ак Барса» и ЦСКА целиком. В случае овертайма перехода на игру РПЛ «Спартак» – «Ростов» не будет.

14. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Раэд» в чемпионате Саудовской Аравии (4:0). Криштиану забил на 4-й минуте, это его первый гол за 4 матча.

15. Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ» – больше 5 млрд фунтов. Это рекорд для спортивных клубов, но Глейзеры хотят 6 млрд.

16. Джуд Беллингем решил перейти в «Реал». Теперь «Мадрид» начнет переговоры с «Боруссией» – больше 120 млн евро не дадут.

17. 80-метровую Георгиевскую ленту растянут на поле перед ретроматчем в Волгограде в честь 80‑летия победы в Сталинградской битве.

18. Александра Мостового в образе царя добавили в FIFA 23. Его портретом можно украсить стадион.

Цитаты дня.

Василий Уткин: «Закон про Фан-Уйди написан, обсужден и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету»

«За пределами Москвы много пьющих. Русские не могут остановиться, когда начинают. Англичане тоже пьют как сумасшедшие». Экс-тренер «Анжи» Петрович о пиве на стадионах

Марио Балотелли: «Холанд и Мбаппе станут следующими Месси и Роналду на 10 лет при правильном отношении. Леау и Осимхен тоже могут писать историю футбола»

Карлсен о матче Непомнящий – Лижэнь: «Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками. Но это еще не значит, что они лучшие в мире»

Депутат Терюшков: «Савин набрасывается на армию России не случайно, его кураторы активизировались. Этот персонаж к антироссийской пропаганде привлекается регулярно»

Слуцкий посетил Comedy Club: «В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело не снилось. У Дзюбы оживил только руки, до ног не добрался»

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