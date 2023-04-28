Карлсен о матче Непомнящий – Лижэнь: «Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками. Но это еще не значит, что они лучшие в мире»
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался о матче Непомнящий – Лижэнь.
Карлсен из-за отсутствия мотивации отказался играть матч против Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов. Соперником россиянина стал китаец Дин Лижэнь.
После тринадцати партий счет в матче равный – 6,5:6,5.
– Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд – Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками – но это еще не значит, что они лучшие в мире.
Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира – но не обязательно чем-то большим.
Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело.
– Думаете ли вы о том, чтобы снова сыграть в матче за шахматную корону?
– Я бы сказал, что не собираюсь. В настоящее время меня устраивает то, как обстоят дела. За шахматную корону пока что сражаются другие, – сказал Карлсен.
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Хотя и имеет на это полное право. Столько лет быть безусловно лучшим — это очень крутое достижение.
Магнус просто не хочет тратить часть своей жизни для напряженной борьбы и без заметного профита. Думаю если появится кто-то интересный для него (в контексте матча с подготовкой в много месяцев), то он включится в борьбу за корону. Но сейчас выиграет кто-то уровня Непомнящего (было бы отлично, если бы Ян и выиграл), а это Карлсен уже проходил и вряд ли хочет повтора.