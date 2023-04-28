Карлсен о матче Непомнящий – Лижэнь: «Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками. Но это еще не значит, что они лучшие в мире»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался о матче Непомнящий – Лижэнь.

Карлсен из-за отсутствия мотивации отказался играть матч против Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов. Соперником россиянина стал китаец Дин Лижэнь. 

После тринадцати партий счет в матче равный – 6,5:6,5. 

– Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд – Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками – но это еще не значит, что они лучшие в мире. 

Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира – но не обязательно чем-то большим. 

Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело. 

– Думаете ли вы о том, чтобы снова сыграть в матче за шахматную корону? 

– Я бы сказал, что не собираюсь. В настоящее время меня устраивает то, как обстоят дела. За шахматную корону пока что сражаются другие, – сказал Карлсен. 

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47 комментариев

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Lordk
Сама скромность )

Хотя и имеет на это полное право. Столько лет быть безусловно лучшим — это очень крутое достижение.
+30
-4
+26
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miter-ar
Ответ Александр Сырчин
Хитрый какой. Мотивации у него нет. Так можно в любом спорте делать тогда. Видишь сильного соперника и такой: да чет мотивация пропала, пусть другой с ним поиграет.Да, потеряю чемпионство, зато не проиграю.
Магнус дважды обыгрывал Непо без шансов))
+25
-6
+19
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Владислав Никонов
Ответ Александр Сырчин
Хитрый какой. Мотивации у него нет. Так можно в любом спорте делать тогда. Видишь сильного соперника и такой: да чет мотивация пропала, пусть другой с ним поиграет.Да, потеряю чемпионство, зато не проиграю.
Карлсен испугался проиграть Непомнящему? При всём уважении к последнему шансов против норвежца крайне мало было бы.
+18
-3
+15
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STAVRsSC
в любом виде спорта среди чемпионов мира хватает случайных победителей. Так что, чемпион мира - это, конечно, не всегда сильнейший в этом виде. Тут Карлсен прав. Тем более, что мы видим, какие непонятные порою ошибки допускают участники нынешнего матча. Но с другой стороны, не гоже сильнейшим уклоняться от борьбы. Выходи и доказывай, что ты лучший. В этом смысл спорта.
+13
-2
+11
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Пирс Морган
Ответ Александр Сырчин
Хитрый какой. Мотивации у него нет. Так можно в любом спорте делать тогда. Видишь сильного соперника и такой: да чет мотивация пропала, пусть другой с ним поиграет.Да, потеряю чемпионство, зато не проиграю.
Ну вот играл бы он с Яном, он бы опять все назевал, а Магнус потратил бы месяцы на подготовку. Не слишком много радости от победы на фоне тех усилий, которые бы он приложил.
+13
-3
+10
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Куприн
Ответ Степаныч_1
Ну если они не лучшие - победи и докажи. А пока извини, дорогой
Уж кто-то, а он все доказал.
+10
-1
+9
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NomerSports
Ответ Alexander Nickitin
какое позорище слиться с матча и квакать такое... магнус упал ниже плинтуса в моих глазах казалось вроде приличный чел оказалось гнилье убежало с матча осталось на первом месте в рейтинге из за того что фиде тряпка и тявкает из за угла что по прежнему сильнейший че играть то не стал? сильнейший?
на чиле поцан , и ты тоже расслабься а то лопнешь .
+7
0
+7
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NomerSports
Было странным решение бросить титул .Но как видим Магнус получает удовольствие от жизни .А мы видим нового чемпиона .Все в плюсе. Зачем Магнусу бороться за то что у него есть .Спокойно залетает в блиц и рапид , что бы в какой то там раз стать чемпионом мира.
+5
0
+5
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RembaXXX
Ответ Александр Сырчин
Хитрый какой. Мотивации у него нет. Так можно в любом спорте делать тогда. Видишь сильного соперника и такой: да чет мотивация пропала, пусть другой с ним поиграет.Да, потеряю чемпионство, зато не проиграю.
Если бы были сомнения кто сильнейший шахматист мира, то ты был бы прав, но всем очевидно, что Карлсен вынес бы этих претендентов с неприличным счетом.
+5
-1
+4
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не иначе, брат)
Ответ Степаныч_1
Ну если они не лучшие - победи и докажи. А пока извини, дорогой
Так он побеждал)
+3
0
+3
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Виктор Войнов
Они может и не сильнейшие, но кто то из них будет абсолютно легитимным чемпионом мира по шахматам.
+6
-3
+3
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Тиль Улленшпигель
Не обязательно чем-то большим, чем чемпион мира? А есть еще межгалактический чемпион?
+3
-1
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Пирс Морган
Ответ Тиль Улленшпигель
Не обязательно чем-то большим, чем чемпион мира? А есть еще межгалактический чемпион?
На соседней ветке есть Мостовой
+2
0
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ЖАН КЛОД ВАНДАЛ
Ответ Олег Кузнецов
Чемпион мира-значит самый сильный....
А как на счет не самой игры, того же рейтинга и результатов на других турнирах? Или считается лишь звание ЧМ?
+2
0
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Тиль Улленшпигель
Ответ Пирс Морган
На соседней ветке есть Мостовой
Лига выдающихся джентльменов))
+1
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voroninboris
Ответ Александр Сырчин
Хитрый какой. Мотивации у него нет. Так можно в любом спорте делать тогда. Видишь сильного соперника и такой: да чет мотивация пропала, пусть другой с ним поиграет.Да, потеряю чемпионство, зато не проиграю.
Да вот только сильного соперника он не видел..
+1
0
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Целиноградец
Ответ Your Friend
зачем ему доказывать, то что и так все знают кто сильнейший
Откуда знают? У спорта есть только настоящее, былые заслуги ничего не значат, это история. А в настоящем Карлсен близок к Карпову времен матчей с Каспером. Поначалу Анатолий Евгеньевич разносил Гарика в одни ворота и там до +8 доходило. А потом произошёл перелом, Карпов выдохся и надломился. У него и интервью похожие были про потерю мотивации.
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Lordk
Ответ Peter Popov
Безусловно, но утрата мотивации его немного обнуляет (в моих глазах)
Утрата мотивации к матчу за чемпионство с заметно более слабыми соперниками, не более того.
Магнус просто не хочет тратить часть своей жизни для напряженной борьбы и без заметного профита. Думаю если появится кто-то интересный для него (в контексте матча с подготовкой в много месяцев), то он включится в борьбу за корону. Но сейчас выиграет кто-то уровня Непомнящего (было бы отлично, если бы Ян и выиграл), а это Карлсен уже проходил и вряд ли хочет повтора.
+1
0
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Оригинальный Ник
Каким бы лучшим на все времена ни был, слив с матча в любом случае Карлсена не красит. Не дать реванш Яну, сославшись на отсутствие мотивации — неспортивное поведение и явное пренебрежение соперником
+1
0
+1
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Your Friend
Ответ STAVRsSC
в любом виде спорта среди чемпионов мира хватает случайных победителей. Так что, чемпион мира - это, конечно, не всегда сильнейший в этом виде. Тут Карлсен прав. Тем более, что мы видим, какие непонятные порою ошибки допускают участники нынешнего матча. Но с другой стороны, не гоже сильнейшим уклоняться от борьбы. Выходи и доказывай, что ты лучший. В этом смысл спорта.
зачем ему доказывать, то что и так все знают кто сильнейший
+5
-4
+1
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Меган Лайф
Ответ Alexander Nickitin
какое позорище слиться с матча и квакать такое... магнус упал ниже плинтуса в моих глазах казалось вроде приличный чел оказалось гнилье убежало с матча осталось на первом месте в рейтинге из за того что фиде тряпка и тявкает из за угла что по прежнему сильнейший че играть то не стал? сильнейший?
Так он вроде уже разносил непо)
+1
0
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tisqeo
Если уж ему стало скучно бороться за шахматную корону, то мог бы так же играть открытые дебюты с яркой борьбой, популяризируя тем самым шахматы, чем катать унылые дебюты в предыдущих матчах, которые изучены практически до эндшпиля. А пока, лучше я буду смотреть такие матчи за шахматную корону, пусть и с ошибками, но с кучей ответвлений и яркой игрой. По бразильской системе, так сказать)
+3
-2
+1
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Валерий Петров
Ну не хочет, так не хочет. Второй Фишер типа
+4
-3
+1
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Олег Кузнецов
Чемпион мира-значит самый сильный....
+8
-7
+1
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gleb_k
Ответ miter-ar
Магнус дважды обыгрывал Непо без шансов))
Дважды это когда?
+2
-2
0
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