Карлсен о матче Непомнящий – Лижэнь: «Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками. Но это еще не значит, что они лучшие в мире»

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался о матче Непомнящий – Лижэнь.

из-за отсутствия мотивации отказался играть матч против Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов. Соперником россиянина стал китаец Дин Лижэнь.

После тринадцати партий счет в матче равный – 6,5:6,5.

– Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд – Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками – но это еще не значит, что они лучшие в мире.

Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира – но не обязательно чем-то большим.

Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело.

– Думаете ли вы о том, чтобы снова сыграть в матче за шахматную корону?

– Я бы сказал, что не собираюсь. В настоящее время меня устраивает то, как обстоят дела. За шахматную корону пока что сражаются другие, – сказал Карлсен.

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