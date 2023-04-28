Слуцкий посетил Comedy Club: «В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело не снилось. У Дзюбы оживил только руки, до ног не добрался»

Леонид Слуцкий посетил Comedy Club и подколол Артема Дзюбу.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России стал героем юмористического шоу на ТНТ, которое выйдет в эфире сегодня в 21:00 по московскому времени, сообщает PR-служба «ГПМ РТВ».

«На этот раз гостем Павла Воли и Гарика Харламова станет бывший футбольный тренер , который привел российскую сборную к нескольким ярким победам и оставил футбол, чтобы заниматься мечтой детства – учебой в художественной школе и рисованием картин.

Несмотря на подколы в адрес харизматичного футболиста , Слуцкий расскажет и об их совместном проекте – шоу под названием «Ну, так нельзя, ###», а в живом диалоге с Волей и Харламовым популярный тренер превратится в «личную вредину» и едко прокомментирует все нападки резидентов», – сказано в пресс-релизе.

«Я понял, что картины гораздо полезнее, чем российский футбол! В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело и не снилось. Правда, у Дзюбы оживил только руки, до ног не добрался», – сказал Слуцкий.

Фото: PR-служба «ГПМ РТВ»

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