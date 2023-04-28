Слуцкий посетил Comedy Club: «В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело не снилось. У Дзюбы оживил только руки, до ног не добрался»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение ахахаха Павел Воля Футбол

Леонид Слуцкий посетил Comedy Club и подколол Артема Дзюбу.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России стал героем юмористического шоу на ТНТ, которое выйдет в эфире сегодня в 21:00 по московскому времени, сообщает PR-служба «ГПМ РТВ».

«На этот раз гостем Павла Воли и Гарика Харламова станет бывший футбольный тренер Леонид Слуцкий, который привел российскую сборную к нескольким ярким победам и оставил футбол, чтобы заниматься мечтой детства – учебой в художественной школе и рисованием картин.

Несмотря на подколы в адрес харизматичного футболиста Артема Дзюбы, Слуцкий расскажет и об их совместном проекте – шоу под названием «Ну, так нельзя, ###», а в живом диалоге с Волей и Харламовым популярный тренер превратится в «личную вредину» и едко прокомментирует все нападки резидентов», – сказано в пресс-релизе.

«Я понял, что картины гораздо полезнее, чем российский футбол! В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело и не снилось. Правда, у Дзюбы оживил только руки, до ног не добрался», – сказал Слуцкий.

Фото: PR-служба «ГПМ РТВ»

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63 комментария

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akula_ka-50
Ответ Игорь Пичугин
Ещё ты Лёня! Халл Сити, Витесс хорошо оживил, потом и Рубин.
Рубин то ок, но Халл и Витесс смотрю до Слуцкого и после, блистали и блещут...)
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Attack Sir
Чёт в голос
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Криштиану Роналду
Это конечно сильно, такому уровню даже Уткин позавидует.
+60
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Serge Vendino
Ответ riverman1980
Лучше всего Ленчик оживил Рубин. Некогда средний, но крепкий тренер, окончательно превратился в клоуна.
Средний, но крепкий? Лёня из ЦСКА максимум выжимал и единственный составлял конкуренцию Зениту при меньших ресурсах. И до сих пор единственный тренер, который вывел наш клуб в 1/4 ЛЧ, хотя благоприятная жеребьевка не только ему попадалась. Потом проявил себя не очень хорошо, но в первой половине 2010-х Слуцкий был топом для нашего футбола.
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analogia
Ответ akula_ka-50
Рубин то ок, но Халл и Витесс смотрю до Слуцкого и после, блистали и блещут...)
И это при том, что Витесс какое то время довольно не плохо играл, к тому же, он раскрыл Эдегора, он конечно может и без этого раскрылся бы, но сам факт
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teddy10
Ответ uralets46
«... который привёл сборную к несколтким ярким победам..» В КВН? Или вот эта статья: «Я зашёл в раздевалку и сказал : Мы гавно!» Но гавном оказался только я.
Ну, справедливости ради, со Швецией был классный матч и нужная победа в сентябре 2015 г. После пепелища, которое после себя оставил дон Фабио с Черновым и Новосельцевым в защите и провальными матчами с Австрией, Леонид Викторыч смог собрать сборную воедино и в сложной ситуации добился выхода на Евро-16, победив во всех отборочных играх осени
+17
-3
+14
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Three Days Grace
Ответ Игорь Пичугин
Ещё ты Лёня! Халл Сити, Витесс хорошо оживил, потом и Рубин.
Витесс При Лео установил свой рекорд по забитым голам)
+10
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riverman1980
Лучше всего Ленчик оживил Рубин.

Некогда средний, но крепкий тренер, окончательно превратился в клоуна.
+43
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+9
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molot p
камеди клаб ещё идёт? жесть
+5
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Игорь Пичугин
Ещё ты Лёня! Халл Сити, Витесс хорошо оживил, потом и Рубин.
+24
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charly_54
Ответ analogia
И это при том, что Витесс какое то время довольно не плохо играл, к тому же, он раскрыл Эдегора, он конечно может и без этого раскрылся бы, но сам факт
Эндрю робертсон не при нем в Халле играл, что потом в ливерпуль ушёл?
+4
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JuVero
Фал..ос Дзюбы, руками Слуцкого))
+4
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Алексей Минин
Недавно еще вышло вот это - https://youtu.be/FxhrserbWYE
У Слуцкого с чувством юмора все в порядке)
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Рома Политов
Ответ charly_54
Эндрю робертсон не при нем в Халле играл, что потом в ливерпуль ушёл?
Они совсем не на долго пересеклись, Робертсон даже в интервью упоминал Слуцкого и благодарил за то, что тот не стал препятствовать переходу
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old folk
С чувством юмора у ЛВС всегда всё было в порядке)
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Serge Vendino
Ответ Pb-SE
Еще Романцев выводил Спартак в 1/4 ЛЧ. Слуцкий - единственный тренер, который проходил раунд плей-офф в ЛЧ.
Ну ок, я имел в виду при современной системе ЛЧ
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Безин Чук
Ответ uralets46
Оживлятор , загубил всю молодёжь в ЦСКА, слава Богу Головин выжил
А как он в Крыльях "перспективного" Коллера раскрыл...
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rembrandao
Ответ Игорь Пичугин
Ещё ты Лёня! Халл Сити, Витесс хорошо оживил, потом и Рубин.
Ну Эдегора оживил, дал второе дыхание
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Виталик Кравченко
Ответ charly_54
Эндрю робертсон не при нем в Халле играл, что потом в ливерпуль ушёл?
Роббо как раз летом 2017-го ушёл, в это же время Лео назначили. Но при Слуцком в Халле хорошо заиграл Джарроуд Боуэн, который сейчас за молотобойцев играет.
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Егор Гильд
Так это Слуцкий видос слил...
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Gustav Forsberg
Ответ riverman1980
Лучше всего Ленчик оживил Рубин. Некогда средний, но крепкий тренер, окончательно превратился в клоуна.
как и весь рос.футбол(
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Плеймейкер87
Разве Гарик Харламов не ушел из Камеди?
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Никита Самарин
С заготовками пришёл 😏
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Матвей Суицидин
Неплохо так Леня волосы пересадил, плешь почти не видно
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Оригинальный Ник
Ответ molot p
камеди клаб ещё идёт? жесть
Ага, только тащат его те же лица, что и десять лет назад, и это грустно. Когда самая интересная и смешная часть шоу — общение с гостями вначале, значит что-то пошло не так
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