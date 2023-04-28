Кубок Стэнли. «Айлендерс» против «Каролины», «Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Даллас», «Сиэтл» – «Колорадо»

«Айлендерс» принимают «Каролину» в шестом матче серии Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » встречается с « », « » против «Колорадо».

Первый раунд

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли