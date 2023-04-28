Кубок Стэнли. «Айлендерс» против «Каролины», «Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Даллас», «Сиэтл» – «Колорадо»
«Айлендерс» принимают «Каролину» в шестом матче серии Кубка Стэнли.
«Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» встречается с «Далласом», «Сиэтл» против «Колорадо».
Первый раунд
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Счет в серии: 2-3
- Дата проведения
- 29 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 2-3
- Дата проведения
- 29 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 2-3
- Дата проведения
- 29 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Счет в серии: 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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