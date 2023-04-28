Кубок Стэнли. «Айлендерс» против «Каролины», «Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Даллас», «Сиэтл» – «Колорадо»

Теги результаты Айлендерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Миннесота Колорадо Даллас НХЛ Сиэтл Хоккей

«Айлендерс» принимают «Каролину» в шестом матче серии Кубка Стэнли.

«Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» встречается с «Далласом», «Сиэтл» против «Колорадо».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Айлендерс – Каролина
Дата проведения
29 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Флорида – Бостон
Дата проведения
29 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Миннесота – Даллас
Дата проведения
29 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Сиэтл – Колорадо
Дата проведения
29 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

9 комментариев

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ОттоДракула
Было бы здорово увидеть седьмые матчи во всех сериях.
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k-kaprizov
Let’s go Wild! Кириллу хет-трик!
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Беня_Финитас
за все домашние команды . show must go on ! а Колорадо , скажете вы ??? ну как бульбаш может болеть за колораду ??
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Беня_Финитас
Ответ ОттоДракула
Было бы здорово увидеть седьмые матчи во всех сериях.
во всех не надо , а в сегодняшних сериях - хорошечно было бы .
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*MVP*
Ответ k-kaprizov
О, схемы Ламберта проспались) я думал уже бухаешь, оплачивает вылет своих солдатиков Урфина Джюса)))
как там дела у Капризова в ПО? есть слух, что после первой игры его Бенн с Хинтцем посадили на цепь и с тех пор не отпускают. что скажешь?
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