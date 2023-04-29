Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф. У него 1+0 и «минус 3» в серии
Кирилл Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф НХЛ.
Форвард «Миннесоты» завершил серию первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» с 1 (1+0) баллом.
В шестом матче россиянин (21:29, 3:40 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
В итоге в серии у него 16 бросков в створ (из них 6 – в первой игре) при общей полезности «минус 3».
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