Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф. У него 1+0 и «минус 3» в серии

Кирилл Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф НХЛ.

Форвард «Миннесоты» завершил серию первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» с 1 (1+0) баллом.

В шестом матче россиянин (21:29, 3:40 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

В итоге в серии у него 16 бросков в створ (из них 6 – в первой игре) при общей полезности «минус 3».