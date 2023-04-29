Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф. У него 1+0 и «минус 3» в серии

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф НХЛ.

Форвард «Миннесоты» завершил серию первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» с 1 (1+0) баллом. 

В шестом матче россиянин (21:29, 3:40 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

В итоге в серии у него 16 бросков в створ (из них 6 – в первой игре) при общей полезности «минус 3». 

13 комментариев

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TBFTT
Капризов полностью провалил плей офф.
+17
-1
+16
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Костя Кот
наглухо прикрыли
+10
0
+10
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вперёд спартак
ушел Фиала, в раму цветочек встал и сота стала аризоной
+9
-4
+5
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Makaveli The-Don-Killuminati
глыба Сутер сожрал Кирилла
+5
0
+5
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Dmitry Emelyanovich
с дочуркой Маликова развлекался во время плей офф и праздновал день рожденья, было не до хоккея. А все про какую-то травму..
+9
-5
+4
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Сульшер жги!
Капризов и Панарин игроки регулярки. В плове им ловить нечего
+6
-2
+4
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AVKU
Только после травмы. Около месяца не играл до плейофф. При том, что игры на вылет требуют хорошую физику, много борьбы. Так что не удивительно. Удачи в следующем сезоне, и чтобы без травм.
+1
0
+1
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ɔculpa
Ответ Сульшер жги!
Капризов и Панарин игроки регулярки. В плове им ловить нечего
Предыдущий плей-офф Капризов очень приличный провёл. У Панарина все слабые вроде.
+2
-1
+1
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Владислав Никонов
В следующем году плей-офф вообще под большим вопросом.
+1
-1
0
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