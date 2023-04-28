Экс-депутата Госдумы и олимпийского призера по дзюдо Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии (Mash)

Теги происшествия дзюдо Дмитрий Носов Единоборства

Экс-депутата и олимпийского призера Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии.

Как пишет «Спорт МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash, причиной стало дело об избиении Носовым сотрудника гостиницы в августе 2022 года.

Конфликт произошел из-за отказа работника отеля открывать Носову сейф с деньгами и документами. После этого в Индонезии начали расследование в отношении россиянина.

Носов – бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо. После завершения спортивной карьеры он был депутатом Госдумы РФ шестого созыва.

Дмитрий Носов о видео, на котором он якобы бьет сотрудника отеля: «Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на Бали»

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26 комментариев

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Ебздрогыч
Ждем ответа про русофобов, врагов, гнусную провокацию против патриота
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Bartez1986
Носов из одного из героев Олимпиады превратился в типичное быдло
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+19
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Владимир Ш
Ответ Ебздрогыч
Ждем ответа про русофобов, врагов, гнусную провокацию против патриота
Так он сразу так и заявил
https://www.sports.ru/martialarts/1112493998-dmitrij-nosov-o-video-na-kotorom-on-yakoby-bet-sotrudnika-otelya-sozha.html
+16
-2
+14
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Enchanter WIZZARD
Носов алхимик, сумел капитализировать бронзовую медаль на уровне многократного золотого ОЧ
+13
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Artur Artur
Опять эти англо-саксы жить мешают
+13
-2
+11
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BigHead
Ответ Bartez1986
Носов из одного из героев Олимпиады превратился в типичное быдло
Одно другому никак не противоречит. Если кто-то очень хорош в каком-либо виде спорта - это совершенно ничего не говорит о его человеческих качествах.
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Назар Игорь
Бывших депутатов не бывает, это несмываемое клеймо на всю жизнь.
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Утконос Никифорович
Типичный депутат
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fbd
Обама прикинулся индонезийцем и спровоцировал Носова!!! Носов полностью невиновен, дело закрыто.
+8
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barsuk611
Ответ Bartez1986
Носов из одного из героев Олимпиады превратился в типичное быдло
Ну почему, быдлом он и был, но медаль на шее, помогала нам не замечать
+5
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+4
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dake
Ха ха! Пусть знают индонезийские русофобы! Наш Характер! Всю Индонезию нагнём если наших обижать будете! Русский ЙазыГ все будете учить!1!11
+2
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selso99
Очередная подлость, чтобы очернить русского патриота. И не жалко ведь супостатам денег, ресурсов, чтобы выдумать историю и оклеветать простого патриота.
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barsuk611
А всем смешно. Парень в самом логове врага работал под прикрытием, жизнью и совестью своей рисковал, а вам, неблагодарным, смешно. Это же наш Штирлиц 2.0
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barsuk611
Ответ Artur Artur
Опять эти англо-саксы жить мешают
Англо-индонезийцы
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Харламов Никита
Ответ Artur Artur
Опять эти англо-саксы жить мешают
это не АнглоСаксы это ИндоЗиаты 🤪🤪🤪
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teddy10
Ответ Владимир Ш
Так он сразу так и заявил https://www.sports.ru/martialarts/1112493998-dmitrij-nosov-o-video-na-kotorom-on-yakoby-bet-sotrudnika-otelya-sozha.html
Носов: "Не знаю, поступил ли бы любой русский человек на моем месте так же, это тема для дискуссии"
Редакторы "Есть тема": "Спасибо за инфоповод, бро"
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Artmann
Ответ Назар Игорь
Бывших депутатов не бывает, это несмываемое клеймо на всю жизнь.
А Остап, злодей такой, заставлял Кису про себя такое рассказывать!
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Костя Кот
это все англосаксы заставили до порядочного человека докапаться
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Варлампий Варлампий
Клоков брал у него интервью как-то, показался манерным петушком
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Денис Давыдов
Ответ Владимир Ш
Так он сразу так и заявил https://www.sports.ru/martialarts/1112493998-dmitrij-nosov-o-video-na-kotorom-on-yakoby-bet-sotrudnika-otelya-sozha.html
Даже в Индонезии русофобы кругом, ужас какой. Может им лучше из России просто не выезжать? под русофобские провокации меньше попадать будут 🤣
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Орыс-орыс онбаган
эх, а когда то восхищались им. в итоге оказался позером и популистом
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mold-cel
на наших границах опять неспокойно
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доктор Ливси
Уголовный розыск — это ведомство. Объявляют в розыск
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Владислав Никонов
Опять подставили нашего богатыря былинного.
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