Экс-депутата Госдумы и олимпийского призера по дзюдо Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии (Mash)
Экс-депутата и олимпийского призера Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии.
Как пишет «Спорт МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash, причиной стало дело об избиении Носовым сотрудника гостиницы в августе 2022 года.
Конфликт произошел из-за отказа работника отеля открывать Носову сейф с деньгами и документами. После этого в Индонезии начали расследование в отношении россиянина.
Носов – бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо. После завершения спортивной карьеры он был депутатом Госдумы РФ шестого созыва.
Дмитрий Носов о видео, на котором он якобы бьет сотрудника отеля: «Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на Бали»
https://www.sports.ru/martialarts/1112493998-dmitrij-nosov-o-video-na-kotorom-on-yakoby-bet-sotrudnika-otelya-sozha.html
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