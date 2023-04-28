Экс-депутата Госдумы и олимпийского призера по дзюдо Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии (Mash)

Экс-депутата и олимпийского призера Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии.

Как пишет «Спорт МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash, причиной стало дело об избиении Носовым сотрудника гостиницы в августе 2022 года.

Конфликт произошел из-за отказа работника отеля открывать Носову сейф с деньгами и документами. После этого в Индонезии начали расследование в отношении россиянина.

Носов – бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо. После завершения спортивной карьеры он был депутатом Госдумы РФ шестого созыва.

Дмитрий Носов о видео, на котором он якобы бьет сотрудника отеля: «Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на Бали»