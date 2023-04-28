Носов о том, что его объявили в розыск в Индонезии: «Это какая‑то «утка» и провокация, сделанная моими врагами»

Теги происшествия дзюдо Дмитрий Носов Матч ТВ Единоборства

Олимпийский призер Дмитрий Носов опроверг, что его объявили в уголовный розыск в Индонезии.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в отношении Носова якобы возбудили дело по статье о краже с применением насилия.

– Какова ваша реакция на новости из Индонезии о том, что вас якобы объявили в уголовный розыск в этой стране?

– Мое уважение «Матч ТВ», что мониторите жизнь спортсменов и пишете, как на самом деле, а не просто репостите новости. Какова моя реакция? Конечно, мне это очень неприятно.

Я понимаю, что многие люди увидят эту информацию, а когда правда восторжествует, немногие СМИ напишут, что это ложь.

– Будете ли вы что‑либо предпринимать в связи с последними сообщениями из Индонезии?

– Я уже связался со своими адвокатами. Для меня это огромная новость и возникшие вопросы. Что я вообще могу украсть в своей же гостинице?

Что касается якобы избиения. Все видели видео, да, я вспылил, да, схватил негодяя за шкирку. Но это не было дракой или избиением. Никакого рукоприкладства не было. Скоро правда восторжествует.

И только что пришел ответ от моих адвокатов, что в полиции такого артикла (дела) не найдено. Так что это просто какая‑то «утка» и провокация, сделанная моими врагами.

– Что было на самом деле?

– Ситуация простая. Мошенник‑рецидивист со стажем пытался обмануть меня, но это у него не получилось. Он всем рассказывал, что у него рак головного мозга четвертой степени. Он совершал мошеннические действия со многими своими жертвами.

Он находится под следствием, возбуждено уголовное дело, вскрылся ряд махинаций с его участием, насколько я знаю. Думаю, что совсем скоро он будет привлечен к уголовной ответственности в России, как и положено для таких мошенников, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо и бывший депутат Госдумы.

Дмитрий Носов о видео, на котором он якобы бьет сотрудника отеля: «Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на Бали»

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Классика! Кругом враги, русофобы, англосаксы, фашисты, угнетатели русского мира, готовые пойти на все, чтобы очернить святой образ кристально чистого российского депутата!
+23
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+19
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Павел Мельников
Не просто личные враги, а враги всей России, забыл добавить. Провоцируют, чтобы россияне на Бали перестали ездить, ишь.
+15
-3
+12
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MikhaL
Мои адвокаты, мои враги, моя гостиница. Сразу видно патриота и депутата, хоть и бывшего.
+5
-1
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Ебздрогыч
Все чаще создается впечатление, что главным врагом депутатов является народ Российской Федерации
+4
-2
+2
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teddy10
Ответ Ебздрогыч
Все чаще создается впечатление, что главным врагом депутатов является народ Российской Федерации
Нет, скорей, главные враги депутатов РФ - это законы физики, логики и моральные принципы
+2
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помню джанашия
Ответ Bartez1986
и вообще я под Бахмутом, - добавил Носов
С Усиком перестреливаюсь
+2
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Bartez1986
и вообще я под Бахмутом, - добавил Носов
+1
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Вечно в бане
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Yndestad
Тяжко чуваку жить - его окружают или враги, или недоброжелатели, или русофобы
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закрыт по беспределу
"Враги" позабавили канеш
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Atsuktuvas
Интересно, а враги Носова и кураторы Савина - это разные люди или одни и те же?
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Олег Кайзер
Держи вора, кричит вор
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Melnikov1968
Судьба Носова неинтересна.
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