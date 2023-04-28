РФС и ФНЛ проверяют матч Второй лиги «Тверь» – «Электрон». За гостей играл Дзауров, он пожизненно дисквалифицирован за организацию договорного матча в «СКА‑Хабаровск‑2»

Теги премьер-лига Россия РФС Вторая лига СКА-Хабаровск-2 договорные матчи Матч ТВ Электрон ФК Тверь Джоси Дзауров Футбол

РФС и ФНЛ проводят проверку матча Второй лиги «Тверь» – «Электрон».

Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига проводят проверку по матчу Второй лиги между «Электроном» и «Тверью», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

Игра 4‑го тура группы 2Б состоялась 24 апреля в Твери и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В заключительные минуты футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его, чем воспользовалась «Тверь», забив четвертый гол.

«Футбольная национальная лига совместно с департаментом защиты игры РФС проводит проверку по эпизодам матча 4‑го тура подгруппы 2Б, который состоялся 24 апреля в Твери.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, а отдельные эпизоды матча вызывают вопросы у болельщиков, представителей СМИ и представителей лиги.

Отдельно отметим, что в матче приняли участие лица, которые 26 апреля по решению КДК РФС были пожизненно дисквалифицированы за организацию договорного матча», – говорится в сообщении.

За «Электрон» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно дисквалифицировал за организацию договорного матча, когда он был футболистом «СКА‑Хабаровска‑2». После решения КДК футболист был сразу уволен из клуба, сообщил гендиректор «Электрона» Георгий Паксашвили.

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13 комментариев

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МАЙНЕ Рыжов
Хз,не играл
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stormer damn
да ля, ну только не Тверь... нам только недавно футбол вернули в город
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jonnysilverhand01
Если что, рыба всегда гниет с головы
+5
-2
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Three Days Grace
у нагучева вроде в телеге было видео последних минут матча. Одни как будто специально теряли мяч, а вторые специально не могли забить гол)
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Dmitry Orlov
Встать и выйти из ряда вон,
Сесть на электрический стул, "Электрон".
+2
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S.A.N.
20-летний ноунейм организовал один дог, потом поучаствовал в другом. Сам по себе. Охотно верю (нет). Если инфа про азиатские буки не фейк, то это явно опг орудует.
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Overkiller
Вот и футбольные репрессии подъехали.
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Олег910
Посмотрел этот шедевр. Тут и полиграфы с расследованиями ни к чему. Там люди даже не пытались скрыть, что хотели еще пропустить. Уголовку надо на них заводить и баста.
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Сергей Сурков
https://youtube.com/shorts/3H_AtUCguu8?feature=share вот тот матч ,последний гол явно странный
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Сергей Сурков
Ответ МАЙНЕ Рыжов
Хз,не играл
https://youtube.com/shorts/3H_AtUCguu8?feature=share
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Михаил Родченков
Ответ stormer damn
да ля, ну только не Тверь... нам только недавно футбол вернули в город
я бы не сказал, что нам его вернули.
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stormer damn
Ответ Михаил Родченков
я бы не сказал, что нам его вернули.
ну хотя бы попытались
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