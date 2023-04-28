РФС и ФНЛ проверяют матч Второй лиги «Тверь» – «Электрон». За гостей играл Дзауров, он пожизненно дисквалифицирован за организацию договорного матча в «СКА‑Хабаровск‑2»

РФС и ФНЛ проводят проверку матча Второй лиги «Тверь» – «Электрон».

Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига проводят проверку по матчу Второй лиги между « » и «Тверью», сообщили « » в службе коммуникаций РФС.

Игра 4‑го тура группы 2Б состоялась 24 апреля в Твери и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В заключительные минуты футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его, чем воспользовалась «Тверь», забив четвертый гол.

«Футбольная национальная лига совместно с департаментом защиты игры РФС проводит проверку по эпизодам матча 4‑го тура подгруппы 2Б, который состоялся 24 апреля в Твери.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, а отдельные эпизоды матча вызывают вопросы у болельщиков, представителей СМИ и представителей лиги.

Отдельно отметим, что в матче приняли участие лица, которые 26 апреля по решению КДК были пожизненно дисквалифицированы за организацию договорного матча», – говорится в сообщении.

За «Электрон» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно дисквалифицировал за организацию договорного матча, когда он был футболистом «СКА‑ ‑2». После решения КДК футболист был сразу уволен из клуба, сообщил гендиректор «Электрона» Георгий Паксашвили.

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