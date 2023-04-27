Одриосола знает, что при Анчелотти играть за «Реал» не будет, и готов уйти. Защитник интересен «Сосьедаду»

Альваро Одриосола рассматривает возможность ухода из «Реала».

По сведениям Relevo, защитник понимает, что до тех пор, пока команду тренирует , регулярной игровой практики у него не будет.

Клуб тоже готов продать 27-летнего футболиста, который в текущем чемпионате сыграл лишь дважды.

За Одриосолой следит « », за который футболист выступал до 2018 года.

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