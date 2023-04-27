Одриосола знает, что при Анчелотти играть за «Реал» не будет, и готов уйти. Защитник интересен «Сосьедаду»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Альваро Одриосола Футбол

Альваро Одриосола рассматривает возможность ухода из «Реала».

По сведениям Relevo, защитник понимает, что до тех пор, пока команду тренирует Карло Анчелотти, регулярной игровой практики у него не будет.

Клуб тоже готов продать 27-летнего футболиста, который в текущем чемпионате Испании сыграл лишь дважды.

За Одриосолой следит «Реал Сосьедад», за который футболист выступал до 2018 года.

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7 комментариев

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Андрей Хенто
С Сосьедадом отличный вариант, тем более там очень здорово играл. Конечно нужно уходить.
+12
0
+12
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Микаил Омаров
Ответ Green grass
Из этого Сосьедада одни посредственности выходят. Сначала Ильярраменди, теперь этот. Вообще не помню топ-игрока оттуда
Гризманн же.
+5
0
+5
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HI MARS
Вот бы ещё Азар знал и понял.Избавиться за лето от Одриосолы,Азара и Мариано - да это же праздник какой-то
К Вальехо претензий нет.Это проблема Анчелотти что не выпускает его даже в ничего не значащих матчах чемпионата
+3
0
+3
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Green grass
Из этого Сосьедада одни посредственности выходят. Сначала Ильярраменди, теперь этот. Вообще не помню топ-игрока оттуда
+3
-1
+2
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Roman_ello
Ответ Green grass
Из этого Сосьедада одни посредственности выходят. Сначала Ильярраменди, теперь этот. Вообще не помню топ-игрока оттуда
Карпин, Дима Хохлов😁 *простите не удержался
+3
-1
+2
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xDe xDe
Ответ HI MARS
Вот бы ещё Азар знал и понял.Избавиться за лето от Одриосолы,Азара и Мариано - да это же праздник какой-то К Вальехо претензий нет.Это проблема Анчелотти что не выпускает его даже в ничего не значащих матчах чемпионата
На самом деле, немного обидно за Вальехо. Он не деревянный и не бестолковый деф, Хесусу не хватает только опыта - а его неоткуда взять без практики. Искренне не понимаю, почему испанца до сих пор не отдали в команду любого статуса, неважно, лишь бы имел постоянное место в основе. Имхо, защитник добротного уровня бы получился в итоге.
Ну а с Азаром всё понятно уже, бельгиец понял, что не потянет основу Реала, и просто досиживает свой контракт.
+1
0
+1
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Андер Эррера
Ответ xDe xDe
На самом деле, немного обидно за Вальехо. Он не деревянный и не бестолковый деф, Хесусу не хватает только опыта - а его неоткуда взять без практики. Искренне не понимаю, почему испанца до сих пор не отдали в команду любого статуса, неважно, лишь бы имел постоянное место в основе. Имхо, защитник добротного уровня бы получился в итоге. Ну а с Азаром всё понятно уже, бельгиец понял, что не потянет основу Реала, и просто досиживает свой контракт.
в Гранаде один сезон провёл если не ошибаюсь и не смог закрепится в основе
0
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