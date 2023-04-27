Одриосола знает, что при Анчелотти играть за «Реал» не будет, и готов уйти. Защитник интересен «Сосьедаду»
Альваро Одриосола рассматривает возможность ухода из «Реала».
По сведениям Relevo, защитник понимает, что до тех пор, пока команду тренирует Карло Анчелотти, регулярной игровой практики у него не будет.
Клуб тоже готов продать 27-летнего футболиста, который в текущем чемпионате Испании сыграл лишь дважды.
За Одриосолой следит «Реал Сосьедад», за который футболист выступал до 2018 года.
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К Вальехо претензий нет.Это проблема Анчелотти что не выпускает его даже в ничего не значащих матчах чемпионата
Ну а с Азаром всё понятно уже, бельгиец понял, что не потянет основу Реала, и просто досиживает свой контракт.