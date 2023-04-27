Роналду после вылета «Аль-Насра» из кубка: «Продолжаем бороться! Готовимся к следующим играм»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост в твиттере.

Ранее «Аль-Наср» с Криштиану в стартовом составе вылетел из Кубка Саудовской Аравии, уступив в полуфинале «Аль-Вахде». В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3).

«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», – написал Роналду.

«Аль-Наср» в этом сезоне может остаться без трофеев. За 6 туров до конца отстает на 3 очка от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.

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15 комментариев

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GuruFutbola
Кринж показал как он может бороться, его стихия это гачимучи, не ту карьеру выбрал)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Jaxongir Shodiev
Мне всё больше кажется, что в спортс емть люди которые заходят чисто похейтить Роналду. Цель всей жизни так сказать
тут больше 70% плюсиков как раз на хейте и набирают. И неважно кого хейтить.
конечно Роналду будет в лидерах но перепадает всем! даже депутатам.
Возьмём Винисиуса: ну как его не хейтить! он рождён для этого
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Muhammad Juraev
Даже в мусорных кубках проигрывает 🤣🤣🤣
А фруктовые гнали на Месси, когда ПСЖ проиграли в кубке 🤣
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Arman Markosyan 25
Ответ Muhammad Juraev
Даже в мусорных кубках проигрывает 🤣🤣🤣 А фруктовые гнали на Месси, когда ПСЖ проиграли в кубке 🤣
При этом ПСЖ проиграл Марселю(2 место чемпионата) в гостях, а Аль-Наср проиграл 13 месту дома
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Mihail0910
Роналду: "Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идет заранее. Не спешите.
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a1ber1
фантастика и тут провал. неужели его правда в Ньюкасл заберут если в ЛЧ попадут 🤔🤔
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Пирс Морган
Заборол игрока Аль-Хилала, кто следующий на очереди?
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Фруктовый роналду
Роналду должен вернуться на зло обиженным внизу.Желаю вам взорваться из нутри от своей желчи
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Игорь Климов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
тут больше 70% плюсиков как раз на хейте и набирают. И неважно кого хейтить. конечно Роналду будет в лидерах но перепадает всем! даже депутатам. Возьмём Винисиуса: ну как его не хейтить! он рождён для этого
Ну, этот Португалец7 сам виноват, что его так много все критикуют и подсмеиваются над ним, одним словом - заслужил.
+2
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a1ber1
Ответ Игорь Климов
Кому он там нужен?!
надеюсь что никому, но посмотрим
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