Роналду после вылета «Аль-Насра» из кубка: «Продолжаем бороться! Готовимся к следующим играм»

Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост в твиттере.

Ранее «Аль-Наср» с в стартовом составе вылетел из Кубка Саудовской Аравии, уступив в полуфинале «Аль-Вахде». В январе « » вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3).

«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», – написал Роналду.

«Аль-Наср» в этом сезоне может остаться без трофеев. За 6 туров до конца отстает на 3 очка от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.

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