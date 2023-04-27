Роналду после вылета «Аль-Насра» из кубка: «Продолжаем бороться! Готовимся к следующим играм»
Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост в твиттере.
Ранее «Аль-Наср» с Криштиану в стартовом составе вылетел из Кубка Саудовской Аравии, уступив в полуфинале «Аль-Вахде». В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3).
«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», – написал Роналду.
«Аль-Наср» в этом сезоне может остаться без трофеев. За 6 туров до конца отстает на 3 очка от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.
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конечно Роналду будет в лидерах но перепадает всем! даже депутатам.
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А фруктовые гнали на Месси, когда ПСЖ проиграли в кубке 🤣