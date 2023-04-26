Где смотреть Интер – Лацио, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 30 апреля
В воскресенье, 30 апреля, сыграют Интер и Лацио в 32 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер – Лацио
- Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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