Бонуччи о 0:1 от «Интера»: «Юве» нужно прибавлять во всем начиная от техники и заканчивая характером»

Леонардо Бонуччи объяснил вылет «Ювентуса» из 1/2 финала Кубка Италии.

В ответном матче туринцы проиграли « » (0:1, первая игра – 1:1).

«Конечно, когда проигрываешь в таком матче, тем более за выход в финал, то всегда обидно.

Сегодня мы начали так, словно забыли сняться с тормозов, потом пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать, чтобы вернуться в игру.

К сожалению, что случилось, то случилось. Нам нужно перевернуть эту страницу и прибавлять во всех аспектах начиная от техники и заканчивая характером», – сказал защитник « ».

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