Бонуччи о 0:1 от «Интера»: «Юве» нужно прибавлять во всем начиная от техники и заканчивая характером»
Леонардо Бонуччи объяснил вылет «Ювентуса» из 1/2 финала Кубка Италии.
В ответном матче туринцы проиграли «Интеру» (0:1, первая игра – 1:1).
«Конечно, когда проигрываешь в таком матче, тем более за выход в финал, то всегда обидно.
Сегодня мы начали так, словно забыли сняться с тормозов, потом пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать, чтобы вернуться в игру.
К сожалению, что случилось, то случилось. Нам нужно перевернуть эту страницу и прибавлять во всех аспектах начиная от техники и заканчивая характером», – сказал защитник «Ювентуса».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Если летом не начнут разгонять всех этих прибавлятелей, то Ювентус в следующем сезоне утонет ещё глубже.