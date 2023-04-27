Бонуччи о 0:1 от «Интера»: «Юве» нужно прибавлять во всем начиная от техники и заканчивая характером»

Теги Интер Леонардо Бонуччи Ювентус Кубок Италии Футбол

Леонардо Бонуччи объяснил вылет «Ювентуса» из 1/2 финала Кубка Италии.

В ответном матче туринцы проиграли «Интеру» (0:1, первая игра – 1:1).

«Конечно, когда проигрываешь в таком матче, тем более за выход в финал, то всегда обидно.

Сегодня мы начали так, словно забыли сняться с тормозов, потом пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать, чтобы вернуться в игру.

К сожалению, что случилось, то случилось. Нам нужно перевернуть эту страницу и прибавлять во всех аспектах начиная от техники и заканчивая характером», – сказал защитник «Ювентуса».

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6 комментариев

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Владимир Лукьянов1990
На самом деле, это уже даже не грустно, а смешно читать. Летом будет уже два года, а воз и ныне там, и всё одни и те же слова, но по факту единственное по сути в чём прибавил Ювентус за эти два года, так это в игре без мяча! Всё.
Если летом не начнут разгонять всех этих прибавлятелей, то Ювентус в следующем сезоне утонет ещё глубже.
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AlexRyzen
Бонуччи , не может быть капитаном Ювентуса . Как остался без Кьелинни , он перестал быть игроком , не говоря уже про повязку в Милане
+3
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AlexRyzen
Уже даже Кьеза с Костичем на спад пошли , Аллегри должен уйти
+4
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snowie
Ответ Владимир Лукьянов1990
На самом деле, это уже даже не грустно, а смешно читать. Летом будет уже два года, а воз и ныне там, и всё одни и те же слова, но по факту единственное по сути в чём прибавил Ювентус за эти два года, так это в игре без мяча! Всё. Если летом не начнут разгонять всех этих прибавлятелей, то Ювентус в следующем сезоне утонет ещё глубже.
Есть еще один плюс - подтянули молодеж! Заиграл Гатти, Фаджоли, Миретти, Илинг (которых надеюсь отправят в аренду в какой- нибудь середнячок Серии А), Суле.
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Ceyhun Mahmudzade
Начиная от характера...Почи 70-80% футболистов безхарактерные
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