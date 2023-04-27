Виейра о «Ман Сити» и 4:1 с «Арсеналом»: «Мощная заявка. Они словно сказали: «Вам еще далеко до нас»

Патрик Виейра оценил победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (4:1) в АПЛ.

«Я ожидал большего сопротивления со стороны «Арсенала». Это мощная заявка «Сити», они словно сказали: «Вам еще далеко до нас».

Продемонстрировав классный футбол, « » показал, что они собираются выиграть титул», – сказал бывший капитан « ».

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