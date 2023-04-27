Виейра о «Ман Сити» и 4:1 с «Арсеналом»: «Мощная заявка. Они словно сказали: «Вам еще далеко до нас»
Патрик Виейра оценил победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (4:1) в АПЛ.
«Я ожидал большего сопротивления со стороны «Арсенала». Это мощная заявка «Сити», они словно сказали: «Вам еще далеко до нас».
Продемонстрировав классный футбол, «Сити» показал, что они собираются выиграть титул», – сказал бывший капитан «Арсенала».
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Где же твои веселые комментарии?
Всем адекватным болельщикам Арсенала жму руку - это был достойный сезон. Надеюсь в следующем году прибавите. С возвращением в ЛЧ!