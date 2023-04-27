Виейра о «Ман Сити» и 4:1 с «Арсеналом»: «Мощная заявка. Они словно сказали: «Вам еще далеко до нас»

Теги Патрик Виейра Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Патрик Виейра оценил победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (4:1) в АПЛ.

«Я ожидал большего сопротивления со стороны «Арсенала». Это мощная заявка «Сити», они словно сказали: «Вам еще далеко до нас».

Продемонстрировав классный футбол, «Сити» показал, что они собираются выиграть титул», – сказал бывший капитан «Арсенала».

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6 комментариев

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Эксперт Спортс
Сити как старший брат который отдал на время свой крутой смартфон
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Hella black
Очень жаль 😞 парни,видимо и вправду рановато пока. Сити на голову выше ☝🏼 это нужно признать,но Арсенал в любом случае на правильном пути.
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SegaYasch
Fellx, где ты, девочка моя?
Где же твои веселые комментарии?

Всем адекватным болельщикам Арсенала жму руку - это был достойный сезон. Надеюсь в следующем году прибавите. С возвращением в ЛЧ!
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Ответ SegaYasch
Fellx, где ты, девочка моя? Где же твои веселые комментарии? Всем адекватным болельщикам Арсенала жму руку - это был достойный сезон. Надеюсь в следующем году прибавите. С возвращением в ЛЧ!
Жму руку в ответ, спасибо. 🤝 Надеюсь, и МЮ в следующем сезоне подтянет Тен Хааг, и Ливерпуль перезагрузится, тогда будет очень интересно. И новые угрозы в виде Виллы(Эмери) и Ньюкасла...
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AC_Milan_7
Еще рано вешать медали у Сити еще 7 игр впереди плюс тяжелое противостояние с Реалом! Может произойти все что угодно.
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Heitinga
арсенолю ещё рано, Сити с чемпионством!
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