Лунин, Милитао, Карвахаль и Анчелотти получили 4 из 10 от Marca за матч с «Жироной». Винисиус – 8
Marca поставила рейтинг 4 из 10 Анчелотти и многим игрокам «Реала» за матч с «Жироной».
«Реал» проиграл «Жироне» (2:4) в матче 31-го тура Ла Лиги.
Marca выставила игрокам мадридцев оценки по 10-балльной шкале. Наивысший балл в команде получил Винисиус – 8.
Андрей Лунин: оценка – 4;
Эдер Милитао: 4;
Антонио Рюдигер: 5;
Начо Фернандес: 4;
Тони Кроос: 5;
Федерико Вальверде: 5;
Лука Модрич: 5;
Марко Асенсио: 5;
Винисиус Жуниор: 8;
Родриго Гоэс: 5;
Эдуардо Камавинга: 5;
Орельен Тчуамени: 5;
Лукас Васкес: 6;
Мариано Диас: 5;
Карло Анчелотти: 4.
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А 🐒 у вас лавку полирует, и лечится часто
Все в порядке у тебя со статистикой?
В командах же, где требовалось действительно проявить тренерский талант (будь то Наполи, Эвертон, да даже и Бавария) Анчелотти либо проваливался, либо все равно был уволен.
11 очков.