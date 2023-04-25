Лунин, Милитао, Карвахаль и Анчелотти получили 4 из 10 от Marca за матч с «Жироной». Винисиус – 8

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Marca поставила рейтинг 4 из 10 Анчелотти и многим игрокам «Реала» за матч с «Жироной».

«Реал» проиграл «Жироне» (2:4) в матче 31-го тура Ла Лиги.

Marca выставила игрокам мадридцев оценки по 10-балльной шкале. Наивысший балл в команде получил Винисиус – 8.

Андрей Лунин: оценка – 4;

Эдер Милитао: 4;

Даниэль Карвахаль: 4;

Антонио Рюдигер: 5;

Начо Фернандес: 4;

Тони Кроос: 5;

Федерико Вальверде: 5;

Лука Модрич: 5;

Марко Асенсио: 5;

Винисиус Жуниор: 8;

Родриго Гоэс: 5;

Эдуардо Камавинга: 5;

Орельен Тчуамени: 5;

Лукас Васкес: 6;

Мариано Диас: 5;

Карло Анчелотти: 4.

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22 комментария

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Jason Williams
Ответ Burel
🐒 за что 8. За очередные провокации и симуляции что ли
За гол+пас, очевидно.
А 🐒 у вас лавку полирует, и лечится часто
+20
-7
+13
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Aleksandr Saraban
Там Лунин получил 4 от Валентина
+13
-3
+10
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Кудри Гендузи
Ответ bulldozer
Анчелотти - хороший, харизматичный мужик, но как тренер переоценен. Да, с реалом достигал определенных высот. Причина тому: идеальное попадание состава под определяющий принцип Карло. А его определяющий принцип: не навреди. Не устраивай перестроек и революций, выбери оптимальный состав и используй его по максимуму. В командах же, где требовалось действительно проявить тренерский талант (будь то Наполи, Эвертон, да даже и Бавария) Анчелотти либо проваливался, либо все равно был уволен.
Что мешает также всем делать и выиграть все топ-5 чемпионатов? Наверное не берут просто… с дивана «виднее», как обычно
+10
-6
+4
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Streetbor
Лунин вместе с обороной дважды за вечер получили по четвёрке))
+4
-3
+1
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БЕКБЕРГАН
Ответ GuruFutbola
Даже Хави работая год в Европе не смог так сильно опозориться имея более неоптимальный состав без 4 коючевых игроков последний месяц, чем этот физрук в одной игре)
Да ты прав два года подряд вылетает из турнира Лига Европе куда боле статуснее.
+2
-1
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Slavick Nemkovsky
Ответ GuruFutbola
Даже Хави работая год в Европе не смог так сильно опозориться имея более неоптимальный состав без 4 коючевых игроков последний месяц, чем этот физрук в одной игре)
Если вылет из двух еврокубков подряд не считать позором, то Хави молодец конечно)
+2
-1
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Никита Давыдкин
Ответ Кудри Гендузи
Что мешает также всем делать и выиграть все топ-5 чемпионатов? Наверное не берут просто… с дивана «виднее», как обычно
Чемпионат Италии Анчелотти выиграл 100 лет назад. Достижение? Да, безусловно, только сейчас от этого какой прок? Выиграл Бундеслигу с Баварией? Вау, вот это да, ведь Бундеслигу с Баварией выиграл даже Ковач. А вот самого Анчелотти отправили отдыхать и под решающие матчи ЛЧ выдернули с пенсии деда Хайнкеса. Францию не вижу смысла даже рассматривать. В том сезоне да, выиграл Испанию у шагающегося Атлетико и разболтанной донельзя Барселоны, при этом влетел в класико этой же Барсе 0-4. Про "перфомансы" имени Бензема, Куртуа и Винисиуса в ЛЧ я молчу, заслуг Анчелотти в том, что например Реал не получил 7-8 на этихаде вообще нет. И я просто напомню, что в декабре-январе того года в топе комментов про Анчелотти были призывы уволить его из Реала
+7
-6
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mekafff
Ответ А.Э.РАСИМ
Аргентина чемпион мира, Аргентина чемпион Южной Америки, Месси лучший футболист чемпионата мира, Месси лучший бомбардир чемпионата мира, Наполи Марадоны идет к чемпионству, аргентинец забивает 4 мяча Реалу..... Что за сказочный сезон?
> Месси лучший бомбардир чемпионата мира

Все в порядке у тебя со статистикой?
+1
0
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bulldozer
Анчелотти - хороший, харизматичный мужик, но как тренер переоценен. Да, с реалом достигал определенных высот. Причина тому: идеальное попадание состава под определяющий принцип Карло. А его определяющий принцип: не навреди. Не устраивай перестроек и революций, выбери оптимальный состав и используй его по максимуму.

В командах же, где требовалось действительно проявить тренерский талант (будь то Наполи, Эвертон, да даже и Бавария) Анчелотти либо проваливался, либо все равно был уволен.
+14
-14
0
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jonnysilverhand01
В такие моменты, я очень скучаю по ТТД от Бубнова
0
0
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футбольщик
Ответ GuruFutbola
Даже Хави работая год в Европе не смог так сильно опозориться имея более неоптимальный состав без 4 коючевых игроков последний месяц, чем этот физрук в одной игре)
Анчелотти физрук??? Ну ну 😀
+1
-1
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А.Э.РАСИМ
Ответ mekafff
> Месси лучший бомбардир чемпионата мира Все в порядке у тебя со статистикой?
Да.
11 очков.
0
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