Лунин, Милитао, Карвахаль и Анчелотти получили 4 из 10 от Marca за матч с «Жироной». Винисиус – 8

Marca поставила рейтинг 4 из 10 Анчелотти и многим игрокам «Реала» за матч с «Жироной».

« » проиграл «Жироне» (2:4) в матче 31-го тура Ла Лиги.

Marca выставила игрокам мадридцев оценки по 10-балльной шкале. Наивысший балл в команде получил Винисиус – 8.

: оценка – 4;

Эдер Милитао: 4;

: 4;

: 5;

Начо Фернандес: 4;

: 5;

Федерико Вальверде: 5;

Лука Модрич: 5;

Марко Асенсио: 5;

Винисиус Жуниор: 8;

Родриго Гоэс: 5;

Эдуардо Камавинга: 5;

Орельен Тчуамени: 5;

Лукас Васкес: 6;

Мариано Диас: 5;

Карло Анчелотти: 4.

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