Орлов о борьбе за 2-е место: «ЦСКА превосходит «Ростов» по подбору исполнителей и длине скамейки»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов считает, что ЦСКА опередит «Ростов» в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями.

С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее.

Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. «Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», – сказал комментатор.

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1 комментарий

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Антимосковский
но не превосходит по количеству совмещающих тренеров сборной
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