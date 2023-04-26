Орлов о борьбе за 2-е место: «ЦСКА превосходит «Ростов» по подбору исполнителей и длине скамейки»

Геннадий Орлов считает, что ЦСКА опередит «Ростов» в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к . Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан.

Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями.

С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее.

Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. «Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и « », – сказал комментатор.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол