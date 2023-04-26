Тренер «Жироны» Мичел о победе 4:2: «Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, у них сложно отобрать мяч, но мы были готовы ответить»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Тренер «Жироны» Мичел поделился эмоциями после победы над «Реалом».

«Жирона» выиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 4:2.

«Мы вышли на игру с отличным настроем, понимая, что нам нужно будет терпеть.

«Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, но мы знали, что нам предстоит, и были готовы ответить.

Отобрать мяч у «Реала» очень сложно, потому что один Винисиус способен оставить позади восемь наших игроков.

К тому же у «Реала» есть футболисты, способные выигрывать единоборства. Мы могли рассчитывать лишь на три-четыре передачи в развитии атаки», – сказал тренер «Жироны».

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2 комментария

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Granero-24
Раскатали просто сегодня оборону Реала...
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инок
Реал, возможно берущий только Кубок Испании - это триумф..)
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