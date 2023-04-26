Тренер «Жироны» Мичел о победе 4:2: «Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, у них сложно отобрать мяч, но мы были готовы ответить»
Тренер «Жироны» Мичел поделился эмоциями после победы над «Реалом».
«Жирона» выиграла матч 31-го тура Ла Лиги со счетом 4:2.
«Мы вышли на игру с отличным настроем, понимая, что нам нужно будет терпеть.
«Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, но мы знали, что нам предстоит, и были готовы ответить.
Отобрать мяч у «Реала» очень сложно, потому что один Винисиус способен оставить позади восемь наших игроков.
К тому же у «Реала» есть футболисты, способные выигрывать единоборства. Мы могли рассчитывать лишь на три-четыре передачи в развитии атаки», – сказал тренер «Жироны».
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