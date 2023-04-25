Тренер «Балтики» Мичков о том, крал ли Дзюба кошелек Быстрова: «Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. Через два дня Вова предъявлял Артему кражу»

Теги Спартак Денис Бояринцев Владимир Быстров Артем Дзюба Дмитрий Мичков премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Мичков ответил на вопрос, воровал ли Артем Дзюба кошелек Владимира Быстрова.

– Говорили про воровство кошелька в раздевалке «Спартака». Вы над Дзюбой шутили?

– В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем».

Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м. В июне «Спартак» поехал на сбор в Австрию, там все и случилось с Быстровым. И в августе Дзюба впервые переходит в «Томь».

Не просто переходит – его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.

– Как думаете, крал или нет?

– Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей.

Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артему кражу в 23 тысячи.

Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех спартаковцев вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю, – сказал тренер «Балтики» Дмитрий Мичков.

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41 комментарий

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Ален Делон
Бояринцеву,кмк,и я бы поверил.Искренний чел.
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Fox_Mulder_12
В кражу Артемона не верю, но в быдлячество Вована - верю.
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57s6w79qhh
Если Бояринцев заступился, значит реально кражи не было. В порядочности к этому бойцу никогда вопросов не возникало, и никогда не был замечен в каких либо ситуациях с душком.
+31
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+27
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RealJericho
Быстров проигрался в карты тогда и не хотел отдавать долг (со слов очевидцев, кому проиграл)
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А.Э.РАСИМ
При всем, Артем Дзюба похож на очень веселого, шедрого человека.
Не верю, что он крал кошелек.
Но с охотой поверю, что он мог поддержать друзей деньгами.
Не жмот, может и ошибаюсь.

Быстров.....
Столько пакости от него слышал...
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Санитар-волк
Мичков, смотрю, знает вообще всё обо всех ))
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Fallenstar
Ответ 57s6w79qhh
Если Бояринцев заступился, значит реально кражи не было. В порядочности к этому бойцу никогда вопросов не возникало, и никогда не был замечен в каких либо ситуациях с душком.
Денис Константинович очень добрый. Он не мог бы не заступиться, просто потому, что не смог бы терпеть, что на человека набросились.
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Evgeny Trifonov
Ответ RealJericho
Быстров проигрался в карты тогда и не хотел отдавать долг (со слов очевидцев, кому проиграл)
тоже слышал эту историю от парня из дубля Спартака. Быстров проиграл в карты деньги молодому у которого как раз месячная зарплата была в районе 30 тысяч рублей. И отказался отдавать. Дзюба без ведома Быстрова взял деньги из его кошелька и отдал молодому. Считать это кражей? Пусть каждый сам решает
+12
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Peter Parker
Ответ Санитар-волк
Мичков, смотрю, знает вообще всё обо всех ))
Мичков это наш ответ chat gpt, даст ответ на любой вопрос
+10
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-Q-MaR-
Ответ Evgeny Trifonov
тоже слышал эту историю от парня из дубля Спартака. Быстров проиграл в карты деньги молодому у которого как раз месячная зарплата была в районе 30 тысяч рублей. И отказался отдавать. Дзюба без ведома Быстрова взял деньги из его кошелька и отдал молодому. Считать это кражей? Пусть каждый сам решает
фига, не слышал эту историю, для меня все эти годы это выглядело идиотизмом, чел из основы украл кошелек с 23к? Что за бред.
А Быстров тот еще чудак конечно, залить молодому 30к и не отдать(особенно с его уровнем доходов на тот момент), хорошо характеризует Вована, хотя куда уж больше
но при всем при этом, как не считай это кража
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Алексий Бяконт
Мне кажется Петржела нагревал Быстрова время от времени. Их видели даже вместе как-то в казино.
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ХавиГави_Паратрупер
Ну если Бояринцев заступался, то это интересный поворот. Что скажут болельщики Спартака после этого?🤓
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Dinamik1
Дзюбе верить себя не уважать.А Володька рубаха парень хоть и питерского разлива.
Володька тот ещё гнилой тип.
Это даже по его интервью заметно
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Peter Parker
Вот так вот в Спартаке не любили Артема, что игроку ротации в 20 лет за 13 голов в течение трех сезонов, платили 15 тысяч долларов и он мог спокойно позволить себе погулять на широкую ногу, закрывая счета по 100 тысяч рублей, со слов Мичкова.
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svft
да не было кражи. я как раз тогда в кошельке Володьки был, смотрю - рука лезет! а, нет, это хозяин! точно говорю.
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Истину Глаголящий
Ответ Дандрей
Ждём нового расследования от Спортса - "Кошелек и деньги Быстрова - где они сейчас?"
рассказать то что скрыто(с)
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svft
так ведь кражи не будет! (с)
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вперёд спартак
Дзюба канешн не подарок, но Быстров гни...луха
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Антон Абызов
Подключите "Прекрасную Свинарку"! Она точно зачитает по правилам!)
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Мистер Блин
готовят нам нового депутата, то с видео обеляют его, то с воровством денег. когда человек не воровал, никто не скажет, что он воровал. дураки совсем что ли?
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nosta bog
Дзюба кстати с тех пор продвинулся, теперь карманы уже губернаторы проверяют
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ЭЮЯ
Быстров даже Семенович успел нагрубить
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Антон Абызов
Ответ Ален Делон
Бояринцеву,кмк,и я бы поверил.Искренний чел.
Ьояре? Зря)
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Клирик
Не зря Быстрова Дзюбя всегда на поле пихал, по делу видать.
Пора бы Вове признаться уже, что Артём там не при делах.
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Доктор Верховцев
Да, давно спортс не брал в руки кошелёк Быстрова!
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