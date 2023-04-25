Тренер «Балтики» Мичков о том, крал ли Дзюба кошелек Быстрова: «Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. Через два дня Вова предъявлял Артему кражу»

Дмитрий Мичков ответил на вопрос, воровал ли Артем Дзюба кошелек Владимира Быстрова.

– Говорили про воровство кошелька в раздевалке « ». Вы над шутили?

– В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем».

Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м. В июне «Спартак» поехал на сбор в Австрию, там все и случилось с . И в августе Дзюба впервые переходит в «Томь».

Не просто переходит – его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.

– Как думаете, крал или нет?

– Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей.

Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артему кражу в 23 тысячи.

Знаю, вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех спартаковцев вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю, – сказал тренер «Балтики» .

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