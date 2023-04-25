Тренер «Балтики» Мичков о том, крал ли Дзюба кошелек Быстрова: «Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. Через два дня Вова предъявлял Артему кражу»
Дмитрий Мичков ответил на вопрос, воровал ли Артем Дзюба кошелек Владимира Быстрова.
– Говорили про воровство кошелька в раздевалке «Спартака». Вы над Дзюбой шутили?
– В «Томи» это была постоянная тема: «Карманы проверяем».
Вся эта непонятная история случилась как раз в 2009-м. В июне «Спартак» поехал на сбор в Австрию, там все и случилось с Быстровым. И в августе Дзюба впервые переходит в «Томь».
Не просто переходит – его отцепляют от «Спартака», на всю страну рассказывают, что он украл 23 тысячи рублей. При том, что у него уже тогда зарплата тысяч 15 долларов была.
– Как думаете, крал или нет?
– Уверен: этого не было. Человек закрывал счета, которые раз в пять превышали 23 тысячи рублей.
Знаю, что за пару дней до этого случая Артем вступился за молодого, которому напихал Быстров. А через два дня Вова предъявлял Артему кражу в 23 тысячи.
Знаю, Бояринцев вступился за Дзюбу тогда. Для меня слово Дениса перевешивает слова всех спартаковцев вместе взятых. Поэтому нет, в кражу не верю, – сказал тренер «Балтики» Дмитрий Мичков.
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Не верю, что он крал кошелек.
Но с охотой поверю, что он мог поддержать друзей деньгами.
Не жмот, может и ошибаюсь.
Быстров.....
Столько пакости от него слышал...
А Быстров тот еще чудак конечно, залить молодому 30к и не отдать(особенно с его уровнем доходов на тот момент), хорошо характеризует Вована, хотя куда уж больше
но при всем при этом, как не считай это кража
Это даже по его интервью заметно
Пора бы Вове признаться уже, что Артём там не при делах.