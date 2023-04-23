Где смотреть Партизан – Црвена Звезда, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Сербии 26 апреля

Теги высшая лига Сербия Црвена Звезда Партизан Футбол

В среду, 26 апреля, сыграют Партизан и Црвена Звезда в рамках Чемпионата Сербии по футболу.

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Во сколько играют Партизан – Црвена Звезда

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Партизан: все новости

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Прогноз на матч Партизан – Црвена Звезда

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