Где смотреть Партизан – Црвена Звезда, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Сербии 26 апреля
В среду, 26 апреля, сыграют Партизан и Црвена Звезда в рамках Чемпионата Сербии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Партизан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Партизан – Црвена Звезда
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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