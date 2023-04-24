«Спартак» с 4 волевыми победами лидирует в этой РПЛ. «Краснодар» упускает преимущество в 2 мяча чаще всех с 2011 года

«Спартак» чаще иных участников чемпионата России побеждает, уступая по ходу игры.

В 24-м туре Мир РПЛ красно-белые проигрывали «Краснодару» со счетом 0:2, однако добились победы – 4:3.

Московский клуб лидирует в лиге по волевым победам (4) и очкам, набранным после отставания в счете (16).

«Краснодар» с сезона-2011/12, когда он начал выступать в высшем дивизионе, 11 раз упустил преимущество в два мяча – больше всех. В нынешнем сезоне такое происходило четырежды.

Также «быки» идут первыми по проигранным матчам после преимущества в два мяча. Всего за 12 сезонов в чемпионате таких случаев было 19, 4 из них – у «Краснодара».

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