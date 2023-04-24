«Спартак» с 4 волевыми победами лидирует в этой РПЛ. «Краснодар» упускает преимущество в 2 мяча чаще всех с 2011 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» чаще иных участников чемпионата России побеждает, уступая по ходу игры.

В 24-м туре Мир РПЛ красно-белые проигрывали «Краснодару» со счетом 0:2, однако добились победы – 4:3.

Московский клуб лидирует в лиге по волевым победам (4) и очкам, набранным после отставания в счете (16).

«Краснодар» с сезона-2011/12, когда он начал выступать в высшем дивизионе, 11 раз упустил преимущество в два мяча – больше всех. В нынешнем сезоне такое происходило четырежды.

Также «быки» идут первыми по проигранным матчам после преимущества в два мяча. Всего за 12 сезонов в чемпионате таких случаев было 19, 4 из них – у «Краснодара».

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9 комментариев

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Arman FCSM
"Спартак" тоже одно время был мастером по разбазариванию форы, но "Краснодар" в этом плане вне конкуренции
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Roman
Так и не приобрел характер Краснодар. И вроде бы совсем недавно был такой же матч с Локо, тоже 2:0 ведут и упускают игру, но жизнь ничему не учит быков
+5
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Roman
Так и не приобрел характер Краснодар. И вроде бы совсем недавно был такой же матч с Локо, тоже 2:0 ведут и упускают игру, но жизнь ничему не учит быков
Не «ррря-характер» это, а наличие Кристиана Рамиреса на поле. 2:0 – максимально рандомное преимущество в счёте в сонном матче, естественно, что Краснодар его даже не почувствовал
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Ezra-Matthew Miller
Не «ррря-характер» это, а наличие Кристиана Рамиреса на поле. 2:0 – максимально рандомное преимущество в счёте в сонном матче, естественно, что Краснодар его даже не почувствовал
Сонный матч – не сегодняшний, если что
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Ваге Геворгян
Ответ Roman
Так и не приобрел характер Краснодар. И вроде бы совсем недавно был такой же матч с Локо, тоже 2:0 ведут и упускают игру, но жизнь ничему не учит быков
за только Апрель месяц Локо 2-3,КС 2-2,Спартак 3-4...а ведь был и Ростов 2-3,Факел 3-3....
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