Экс-арбитр Николаев о голе Кордобы «Спартаку»: «Правая нога Тавареша ближе к линии ворот. Это дало основание засчитать гол»
Алексей Николаев считает, что гол Джона Кордобы в ворота «Спартака» засчитан верно.
На 11-й минуте матча Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3) форвард «быков» Джон Кордоба открыл счет.
Арбитры ВАР просматривали эпизод на возможное положение вне игры, но главный судья матча Безбородов засчитал гол.
«Момент непростой. Может сложиться впечатление, что Кордоба был в офсайде.
Но мы несколько раз посмотрели момент на повторе и увидели, что дальний защитник «Спартака» – Тавареш – находится ближе к линии ворот. Его правая нога. Это дало основание засчитать гол. Гол правильный», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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