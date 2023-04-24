Экс-арбитр Николаев о голе Кордобы «Спартаку»: «Правая нога Тавареша ближе к линии ворот. Это дало основание засчитать гол»

Алексей Николаев считает, что гол Джона Кордобы в ворота «Спартака» засчитан верно.

На 11-й минуте матча Мир РПЛ между « » и « » (4:3) форвард «быков» открыл счет.

Арбитры ВАР просматривали эпизод на возможное положение вне игры, но главный судья матча засчитал гол.

«Момент непростой. Может сложиться впечатление, что Кордоба был в офсайде.

Но мы несколько раз посмотрели момент на повторе и увидели, что дальний защитник «Спартака» – – находится ближе к линии ворот. Его правая нога. Это дало основание засчитать гол. Гол правильный», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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