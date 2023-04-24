Экс-арбитр Николаев о голе Кордобы «Спартаку»: «Правая нога Тавареша ближе к линии ворот. Это дало основание засчитать гол»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Владислав Безбородов Краснодар видеоповторы Джон Кордоба Матч ТВ Томаш Тавареш Футбол

Алексей Николаев считает, что гол Джона Кордобы в ворота «Спартака» засчитан верно.

На 11-й минуте матча Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:3) форвард «быков» Джон Кордоба открыл счет.

Арбитры ВАР просматривали эпизод на возможное положение вне игры, но главный судья матча Безбородов засчитал гол.

«Момент непростой. Может сложиться впечатление, что Кордоба был в офсайде.

Но мы несколько раз посмотрели момент на повторе и увидели, что дальний защитник «Спартака» – Тавареш – находится ближе к линии ворот. Его правая нога. Это дало основание засчитать гол. Гол правильный», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
А с кем там Джикия боролся в эпизоде? Вступил в единоборство с воздухом?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
playmaker
Ответ Peter Parker
А с кем там Джикия боролся в эпизоде? Вступил в единоборство с воздухом?
Джикия постоянно воздух опекает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Древний спартач
Комментарий удален модератором
Я, если честно по матчу больше всего не Дуарте впечатлëн, а именно Черновым.
В матче с Акроном он пару раз просто по мячу умудрялся не попасть (
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шаронов
Очень хотелось засчитать.... Николаев.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Древний спартач
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За_909!
То смотрят на часть уха, то на выставленную вперёд руку, а здесь голову нападающего не заметили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Húllabbalabbalúú
Ответ Pelerin
Я, если честно по матчу больше всего не Дуарте впечатлëн, а именно Черновым. В матче с Акроном он пару раз просто по мячу умудрялся не попасть (
В матче с Акроном он сыграл в стиле сегодняшнего Дуарте, пролетел мимо мяча и потом возвращался назад трусцой во время их голевой атаки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий