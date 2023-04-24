Соболев сделал дубль во 2-м матче РПЛ подряд. Форвард «Спартака» забил «Краснодару» с пенальти и с игры за 4 минуты

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар видеоповторы Антон Зиньковский Матвей Сафонов Александр Соболев Футбол

Александр Соболев заработал и реализовал пенальти в игре с «Краснодаром» и забил с игры.

На 60-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ защитник Рамирес в штрафной площади ударил по ноге форварда «Спартака», после чего тот упал на газон.

Главный судья Владислав Безбородов после подсказки видеоассистента ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый. Соболев на 63-й минуте с точки пробил в левую от себя сторону ворот и сократил отставание в счете – 1:2.

Спустя 4 минуты 26-летний нападающий сравнял счет, добив мяч в ворота после сэйва Матвея Сафонова, парировавшего удар Антона Зиньковского из-за пределов штрафной.

Соболев оформил дубль во втором матче РПЛ подряд. Два гола у него было и в игре с «Динамо» (3:3), там тоже один мяч он забил с пенальти.

Подробно со статистикой Александра можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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VMan
Комментаторы: ну, там не было пенальти, Соболев сам упал.
*судью вызывают к вар
Комментаторы: ну, возможно пенальти и был.
*судья назначает пенальти
Комментаторы: ну да, тут очевидный удар по ноге.

Велик и могуч комментаторский цех Матча...
+24
-2
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Джиза
Парни, а что с Сафоновым? Без шуток: уважаю право каждого выглядеть как угодно и сам выгляжу как чёрт-те что, но он уж слишком оригинален. Как будто после матчей в Англию 70-х уезжает. Вопросов нет - его дело, но может он как-то объяснял?
+13
-2
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Lionel Andres Messi 10
Ответ VMan
Комментаторы: ну, там не было пенальти, Соболев сам упал. *судью вызывают к вар Комментаторы: ну, возможно пенальти и был. *судья назначает пенальти Комментаторы: ну да, тут очевидный удар по ноге. Велик и могуч комментаторский цех Матча...
Черданцев и его проклятие снова в деле.
+4
0
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Питекантроп
Судейский клуб во всей красе
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МИХАЛЫЧ
Красава
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Peter Parker
Ответ Jurgen Klinsmann
первый с пенальти, второй на добивании.. если третий головой забьет, то будет хет-трик имени криштьяну).
Ну почти) головой скинул Зиньковскому
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