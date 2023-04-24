Соболев сделал дубль во 2-м матче РПЛ подряд. Форвард «Спартака» забил «Краснодару» с пенальти и с игры за 4 минуты

Александр Соболев заработал и реализовал пенальти в игре с «Краснодаром» и забил с игры.

На 60-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ защитник Рамирес в штрафной площади ударил по ноге форварда « », после чего тот упал на газон.

Главный судья после подсказки видеоассистента ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый. на 63-й минуте с точки пробил в левую от себя сторону ворот и сократил отставание в счете – 1:2.

Спустя 4 минуты 26-летний нападающий сравнял счет, добив мяч в ворота после сэйва , парировавшего удар Антона Зиньковского из-за пределов штрафной.

Соболев оформил дубль во втором матче РПЛ подряд. Два гола у него было и в игре с «Динамо» (3:3), там тоже один мяч он забил с пенальти.

Подробно со статистикой Александра можно ознакомиться здесь.

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