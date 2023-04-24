Соболев сделал дубль во 2-м матче РПЛ подряд. Форвард «Спартака» забил «Краснодару» с пенальти и с игры за 4 минуты
Александр Соболев заработал и реализовал пенальти в игре с «Краснодаром» и забил с игры.
На 60-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ защитник Рамирес в штрафной площади ударил по ноге форварда «Спартака», после чего тот упал на газон.
Главный судья Владислав Безбородов после подсказки видеоассистента ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый. Соболев на 63-й минуте с точки пробил в левую от себя сторону ворот и сократил отставание в счете – 1:2.
Спустя 4 минуты 26-летний нападающий сравнял счет, добив мяч в ворота после сэйва Матвея Сафонова, парировавшего удар Антона Зиньковского из-за пределов штрафной.
Соболев оформил дубль во втором матче РПЛ подряд. Два гола у него было и в игре с «Динамо» (3:3), там тоже один мяч он забил с пенальти.
Подробно со статистикой Александра можно ознакомиться здесь.
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*судью вызывают к вар
Комментаторы: ну, возможно пенальти и был.
*судья назначает пенальти
Комментаторы: ну да, тут очевидный удар по ноге.
Велик и могуч комментаторский цех Матча...