«Наполи» не проигрывает «Юве» 4 матча подряд – 3 победы и ничья

«Наполи» не проигрывает «Ювентусу» в 4 матчах подряд.

В 31-м туре Серии А «Наполи» одержал победу над « » (1:0) благодаря голу Джакомо Распадори на 93-й минуте.

В 4 последних встречах команд «Наполи» трижды одерживал победу, включая 5:1 в Неаполе, еще один матч завершился вничью.

Последний раз «Ювентус» обыгрывал « » 7 апреля 2021 года.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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