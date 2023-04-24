«Наполи» не проигрывает «Юве» 4 матча подряд – 3 победы и ничья

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» не проигрывает «Ювентусу» в 4 матчах подряд.

В 31-м туре Серии А «Наполи» одержал победу над «Ювентусом» (1:0) благодаря голу Джакомо Распадори на 93-й минуте.

В 4 последних встречах команд «Наполи» трижды одерживал победу, включая 5:1 в Неаполе, еще один матч завершился вничью.

Последний раз «Ювентус» обыгрывал «Наполи» 7 апреля 2021 года.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев

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Anar Ali
Ответ ubAA
Наполи был , есть и остается хозяином Ювентуса, в следующем сезоне надо еще милан деклассировать и унизить
Ой блин, да чего же одно фартовое чемпионство окрылило хейтеров Итальянскких грандов)) Хотел бы я увидеть что скажешь через год но увы и ах ты удалишь свой аккаунт до того как Наполи займёт 5-ое место и пролетит зону ЛЧ
+4
0
+4
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ubAA
Наполи был , есть и остается хозяином Ювентуса, в следующем сезоне надо еще милан деклассировать и унизить
+4
-2
+2
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valalav
2 идиота
+1
0
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Dimsha
Ответ ubAA
Наполи был , есть и остается хозяином Ювентуса, в следующем сезоне надо еще милан деклассировать и унизить
Свою серию с Миланом они просрали
+1
0
+1
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Expada
Ответ ubAA
Наполи был , есть и остается хозяином Ювентуса, в следующем сезоне надо еще милан деклассировать и унизить
100 процентов
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