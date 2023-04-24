«Наполи» не проигрывает «Юве» 4 матча подряд – 3 победы и ничья
«Наполи» не проигрывает «Ювентусу» в 4 матчах подряд.
В 31-м туре Серии А «Наполи» одержал победу над «Ювентусом» (1:0) благодаря голу Джакомо Распадори на 93-й минуте.
В 4 последних встречах команд «Наполи» трижды одерживал победу, включая 5:1 в Неаполе, еще один матч завершился вничью.
Последний раз «Ювентус» обыгрывал «Наполи» 7 апреля 2021 года.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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