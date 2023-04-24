Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отставании от «Барселоны».

После 30 туров Ла Лиги каталонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков. «Реал» идет вторым с 65 баллами.

– Разрыв в 11 очков отражает реальную разницу [между «Реалом» и «Барсой»]?

– Что касается качества команд, то между ними нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.

Мелкие детали определили это разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах, – сказал .

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