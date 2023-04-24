Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «По качеству команд разницы в 11 очков нет. Хотим сократить разрыв»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отставании от «Барселоны».
После 30 туров Ла Лиги каталонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков. «Реал» идет вторым с 65 баллами.
– Разрыв в 11 очков отражает реальную разницу [между «Реалом» и «Барсой»]?
– Что касается качества команд, то между ними нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.
Мелкие детали определили это разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах, – сказал Анчелотти.
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Барса накопила очки засчет давки слабых соперников , так как отовсюду из Европы клуб вылетел...
Но надо отдать долг Хави , команда вроде напоминает чем то лучшую Барсу , но опять таки это уже не соперник Реала , Если большой клуб проваливается в Европе с таким треском как Барса последние 2 сезона , сравнение тут более чем глупо...