Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «По качеству команд разницы в 11 очков нет. Хотим сократить разрыв»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отставании от «Барселоны».

После 30 туров Ла Лиги каталонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков. «Реал» идет вторым с 65 баллами. 

– Разрыв в 11 очков отражает реальную разницу [между «Реалом» и «Барсой»]?

– Что касается качества команд, то между ними нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.

Мелкие детали определили это разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах, – сказал Анчелотти.

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37 комментариев

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Iamliam
Таблица и не отражает качество команд, она отражает фактический результат игр с другими командами. Барса была чуть более успешна в этом компоненте, меньше теряла очки, поставила рекорд по количеству пропущенных мячей. Все закономерно.
+29
-5
+24
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<CRISTIANO>
Ответ Иван Иванов
У Реала прекрасные шансы на дубль кубок Испании плюс лига чемпионов нужно только пройти Сити а в финале соперник будет раскладной Милан или Интер.
Пройти Сити - это же так легко.
+19
-4
+15
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Predator№7
Ответ sC@ryClown!
Хави>>>Анчеллоти Барса>>>Реал
Да, ЛЕ>>>>ЛЧ
+19
-5
+14
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TheItalian204
Ответ sC@ryClown!
Хави>>>Анчеллоти Барса>>>Реал
Господи как тебя за столько лет еще не забанили
+10
-4
+6
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Верховный Лорд
Ответ Predator№7
Да, ЛЕ>>>>ЛЧ
Там даже ЛЕ уже нет🤣
+8
-4
+4
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Верховный Лорд
Ответ shiko101
Не было Де Йонга , Педри и Дембеле . " Атлетико" сколько времени не проигрывал до вчера ? Доказали они . Когда эти трое были на поле , почему не доказали ?!
3:1 в первом круге?
+9
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+3
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TravenS
Барса без качественной скамейки смогла обойти мадрид на 11 очков не благодаря случайности, не лукавь, Карло
+5
-2
+3
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Борис Моисеев
Все верно, 11 очков следствие везения Барсы
https://gyazo.com/d7296a484c69c3f66ea46e55a60c95eb
+3
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Верховный Лорд
Ответ Максим Левицкий
Поплыл старикан. По его логике между Вильяреалом и реалом тоже нет разницы в 18 очков, очный матч это доказал.
Отмазки в стиле «трава высокая, солнце высоко» конечно звучат куда лучше))
+1
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Direct free kick
Ответ sC@ryClown!
Хави>>>Анчеллоти Барса>>>Реал
Хави не лучше даже Семака
+1
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jvs5t7gcrf
Ответ sC@ryClown!
Хави>>>Анчеллоти Барса>>>Реал
Рубль>>>Доллара
+2
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Андрей Хенто
Главное чтобы летом руководство команды поддержали Карло трансферами. Усиления жизненно необходимы команде.
+2
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Bazilic
Ответ Iamliam
Таблица и не отражает качество команд, она отражает фактический результат игр с другими командами. Барса была чуть более успешна в этом компоненте, меньше теряла очки, поставила рекорд по количеству пропущенных мячей. Все закономерно.
Чуть - это не 11 очков
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rachidibrahimov
Ответ Iamliam
Таблица и не отражает качество команд, она отражает фактический результат игр с другими командами. Барса была чуть более успешна в этом компоненте, меньше теряла очки, поставила рекорд по количеству пропущенных мячей. Все закономерно.
Я об этом и говорю. Ла Лига это показатель стабилности а ЛЧ показатель силы. Барса была стабилнее Реала и скоро станет заслуженным чемпионом.
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Большое сердце Неймара
Ответ Иван Иванов
У Реала прекрасные шансы на дубль кубок Испании плюс лига чемпионов нужно только пройти Сити а в финале соперник будет раскладной Милан или Интер.
серьёзно? Сити на другом уровне. скоро увидим сливочные слезы
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Андрей Хенто
Ответ Геннадий Чеботарев
надо было эль класико выигрывать,а не сопли жевать и тогда бы ситуация была бы иной. а сейчас пусть сопли утрет и утихнет,отстаём полностью заслуженно.
Проиграли мы чемпионат не в Класико, а гораздо раньше, когда допустили ряд осечек с аутсайдерами.
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Sul Abd
Ответ Морщина Модрича
Старина Карло явно психанул. Барса тупо лучше по очкам, а в лигах это главный факт. Карло лч возьмёшь, не ссы
Особенно если учесть что Барса за 4 матча 1 гол забила , то сравнивать вообще глупо....
Барса накопила очки засчет давки слабых соперников , так как отовсюду из Европы клуб вылетел...
Но надо отдать долг Хави , команда вроде напоминает чем то лучшую Барсу , но опять таки это уже не соперник Реала , Если большой клуб проваливается в Европе с таким треском как Барса последние 2 сезона , сравнение тут более чем глупо...
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Falsegoalkeeper
Ответ AminO2
Мелкие детали, вроде Тер Штегена, Араухо и Рафиньи, определили этот разрыв "Реала" а Ла Лиге.
Так же как и по еды Реала в ЛЧ? Или это другое и там есть разрыв?
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Tristan...
Ответ Predator№7
Да, ЛЕ>>>>ЛЧ
Команда вылетевшая из ЛЧ и ЛЕ опережает полуфиналиста ЛЧ на 11 очков... во второй сетке 5 и 6 места Серии А... вот и весь уровень ЛЧ ахах
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v.belorussky
Физрук папа Карло в отличие от Симеоне не умеет признавать поражения.
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AminO2
Мелкие детали, вроде Тер Штегена, Араухо и Рафиньи, определили этот разрыв "Реала" а Ла Лиге.
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Пако
Нелогичное стечение обстоятельств.
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Морщина Модрича
Старина Карло явно психанул. Барса тупо лучше по очкам, а в лигах это главный факт. Карло лч возьмёшь, не ссы
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Artur Kovas
Где трансферы то ? Мбаппе не получилось подписать и интерес вообще пропал к трансферном рынку. Так же нельзя . У барсы глубина больше состава , вот и тащат сезон на длинной дистанции . Если и летом не будет усиления, то в след сезоне будет тоже самое
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Иван Иванов
У Реала прекрасные шансы на дубль кубок Испании плюс лига чемпионов нужно только пройти Сити а в финале соперник будет раскладной Милан или Интер.
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