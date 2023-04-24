Анчелотти о возвращении Месси в «Барсу»: «Для Ла Лиги это может быть прекрасно. Лео мне нравится»

Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

– Хотели бы вы, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?

– Месси может делать все, что захочет. « » – тоже. Для меня это не проблема.

Мне нравится как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно, – сказал главный тренер « ».

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол