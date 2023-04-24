Анчелотти о возвращении Месси в «Барсу»: «Для Ла Лиги это может быть прекрасно. Лео мне нравится»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

– Хотели бы вы, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?

– Месси может делать все, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не проблема.

Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно, – сказал главный тренер «Реала».

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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13 комментариев

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ljolik888
Анчелотти достоин только уважения , его слова многого значат .
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Андрей Хенто
Лео в принципе не может не нравится, от его игры получаешь наслаждение. Для Примеры безусловно это позитивный момент.
+12
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Tun
Анчи никогда не боялся звездных игроков, даже у конкурентов
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Данияр Жумабекович
в Реале в настоящее время работает легендарный тренер, руководит адекватный президент. Надеемся, что это продлится надолго и на смену будут приходить такие же профессионалы
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Кино Музыка
Лео любят даже соперники.
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falkao2013
Ответ Алексей Ненахов
Переобувание Барса-глоров через 1.2.3….
С чего переобуваться? Все адекватные признают,что Анчелотти прекрасный тренер.
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Black Phoenix
Я буду даже не против, если Лео под началом Хави завоюет ещё как минимум одно чемпионство с Барсой перед выходом на пенсию. По аналогии с Ибрагимовичем в Милане. Заслужил, однозначно.
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fellx
Ответ Отец Абду
Щас персофаны игрока Аль Насра начнут бомбить инсту Анчелотти, как было с Алабой недавно:)
Почему же? Он абсолютно прав. Игрок Месси топовый, как Модрич например. Его возвращение снова вернёт Ла Лигу в топы по просмотрам. Остальное дело вкуса. Для Барсы, моё мнение, это очень плохо. Хави строит команду, систему. А теперь снова придётся строить игрк вокруг Месси
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AF007
С Месси Барса снова начнёт выходить из группы. И это как минимум
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Денис Мартин
Ответ Кино Музыка
Лео любят даже соперники.
Многих игроков любят соперники. Просто глоры чаще всего раздувают ненависть друг к другу.
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