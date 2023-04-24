Анчелотти о возвращении Месси в «Барсу»: «Для Ла Лиги это может быть прекрасно. Лео мне нравится»
Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
– Хотели бы вы, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?
– Месси может делать все, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не проблема.
Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно, – сказал главный тренер «Реала».
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
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