Чалов за возвращение Фернандеса в ЦСКА: «Он бы сильно помог ЦСКА в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем»
Федор Чалов высказался за возможное возвращение в ЦСКА Марио Фернандеса.
На днях 32-летний защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом», где был в аренде.
«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок.
Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», — сказал нападающий ЦСКА.
В мае прошлого года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, договор рассчитан до 30 июня 2024-го.
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Не получается на постоянной основе, да.
Но тут вопрос уже к селекционному отделу и руководству почему никого не привезли в линию нападения: играть весь сезон с двумя нападающими, один из которых Зе - это очень сложно.