Чалов за возвращение Фернандеса в ЦСКА: «Он бы сильно помог ЦСКА в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Марио Фернандес Федор Чалов Футбол

Федор Чалов высказался за возможное возвращение в ЦСКА Марио Фернандеса.

На днях 32-летний защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом», где был в аренде.

«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок.

Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», — сказал нападающий ЦСКА.

В мае прошлого года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, договор рассчитан до 30 июня 2024-го.

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13 комментариев

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Кирилл
Ответ Контрольный выстрел
Федя .... Ты сам когда уже перестанешь балду гонять на поле???? По ходу никогда... Смотреть тошно на твою игру.
«Классно», конечно, писать такое про игрока, который является лучшим в ЦСКА по голам и всегда выкладывается на поле.
Не получается на постоянной основе, да.

Но тут вопрос уже к селекционному отделу и руководству почему никого не привезли в линию нападения: играть весь сезон с двумя нападающими, один из которых Зе - это очень сложно.
+8
0
+8
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Владимир Тищенко
Ответ Контрольный выстрел
Федя .... Ты сам когда уже перестанешь балду гонять на поле???? По ходу никогда... Смотреть тошно на твою игру.
Да-да,и это ты говоришь лучшему бомбардиру ЦСКА
+7
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+7
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Владимир Тищенко
Он весь , ЦСКА тащил когда остальные забили болт
+4
-1
+3
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IlyaGrain
Ответ Контрольный выстрел
Федя .... Ты сам когда уже перестанешь балду гонять на поле???? По ходу никогда... Смотреть тошно на твою игру.
Когда перестанут ставить на фланги и другие неподходящие ему позиции и менять на 60-й минуте, тогда и начнёт
+1
0
+1
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TiNO
Ответ Кирилл
«Классно», конечно, писать такое про игрока, который является лучшим в ЦСКА по голам и всегда выкладывается на поле. Не получается на постоянной основе, да. Но тут вопрос уже к селекционному отделу и руководству почему никого не привезли в линию нападения: играть весь сезон с двумя нападающими, один из которых Зе - это очень сложно.
Видимо он на гол Чалова поставил, а тот не забил)))
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+1
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Kuznets 09
Федя! Если бы ты из всех своих моментов хотя бы один реализовывал за матч,то это очень сильно бы помогло команде уже в этом сезоне))))
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Константин Эсперов
Ответ Контрольный выстрел
Федя .... Ты сам когда уже перестанешь балду гонять на поле???? По ходу никогда... Смотреть тошно на твою игру.
Когда найдут замену Кучаеву , а пока её нет , на фланге будет играть Чалов
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Владимир Тищенко
Ответ Контрольный выстрел
Если бы он забивал то что ДОЛЖЕН, именно ДОЛЖЕН, а не МОГ БЫ, он бы с отрывом был бы лучшим бомбардиром ЧР. У него почти в каждом матче 1-2 запоротых убойных 100% моментов. Вчера с Локо не исключение.
У всех бывают спады
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Константин Эсперов
Ответ Бухгалтер2021
он предатель
Предатели так не пашут за клуб . Он больной на голову может , но это другое .
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MonkeyMeister
Ответ Владимир Тищенко
Он весь , ЦСКА тащил когда остальные забили болт
Мне вот даже интересно: как можно было поставить запятую именно в этом месте?
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