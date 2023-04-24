Чалов за возвращение Фернандеса в ЦСКА: «Он бы сильно помог ЦСКА в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем»

Федор Чалов высказался за возможное возвращение в ЦСКА Марио Фернандеса.

На днях 32-летний защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом», где был в аренде.

«Было бы очень здорово, если бы вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок.

Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», — сказал нападающий ЦСКА.

В мае прошлого года Фернандес приостановил контракт с , договор рассчитан до 30 июня 2024-го.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол