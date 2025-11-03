«Зенит» встретится с «Динамо». Петербуржцы, ждем всех на домашнем кубковом матче против бело-голубых!

В первом матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» сыграет с «Динамо».

Матч пройдет в среду, 5 ноября, в 20:30 на стадионе «Газпром Арена».

Сине-бело-голубые закончили групповой этап Фонбет Кубка России на первом месте в группе A, набрав 18 очков. Москвичи же завершили групповой этап на второй строчке группы B, обладая 11-ю очками. «Зениту» нужна ваша поддержка в домашней кубковой игре!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .