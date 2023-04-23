Хавбек «Факела» Браими: «Российский футбол – один из лучших, несмотря на тяжелую ситуацию и санкции. Воронеж – очень хороший город»

Французский хавбек «Факела» Мохамед Браими высоко оценил уровень российского футбола.

– Как вам Воронеж, Россия и российский футбол?

– Воронеж – очень хороший город. Российский футбол неплохой, даже хороший.

Несмотря на тяжелую ситуацию, санкции, российский футбол – один из лучших. Хотел поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас весь матч.

Но есть, о чем говорить, например, о решениях судьи. Конечно, я думаю, что надо изменить какие‑то вещи, чтобы выиграть в следующей игре. Нам нужна концентрация, нужно анализировать ошибки, – сказал полузащитник « ».

В 24-м туре Мир «Факел» уступил «Оренбургу» (1:3). Воронежский клуб занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.

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